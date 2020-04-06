"Колоссальные цунами": астролог сказал, когда Земле грозит глобальная катастрофа

Земле грозят колоссальные цунами из-за падения небесных тел, предупредил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в декабре 2020 года Земле грозит глобальная катастрофа, связанная с астероидом.

На нашу планету 29 апреля не упадет астероид, но до нас долетят его осколки и, скорее всего, глыбы упадут в океан, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

Собеседник предупредил, что в 2020-м в океан непременно упадут какие-то небесные тела, и это спровоцирует "колоссальные цунами".

"…Потому странам, имеющим выход к океану, а также островным государствам, мало не покажется", – заявил астролог.

Росс добавил, что для Земли самым опасным периодом в плане возможного падения астероидов или метеоритов является декабрь текущего года.

"…в это время очень велика вероятность глобальной катастрофы, связанной с астероидом", – сказал он.

Напомним, NASA сообщало, что 29 апреля недалеко от Земли пролетит крупный астероид, его квалифицировали как "потенциально опасный".

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