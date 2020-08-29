Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин

Одному знаку Зодиака светит удача в сфере карьеры, сообщил эксперт.
Астролог Влад Росс поделился, что в сентябре 2020 года один знак Зодиака – Стрелец – может достичь серьезных вершин.
Стрельцам светит удача в политической деятельности и в плане продвижения по карьерной лестнице, рассказал эксперт Главреду.
Росс добавил, что Стрельцам спрогнозированы удачные поездки за границу, особенно если их начать в последние дни сентября.
"Стрельцу будет удаваться все, что связано с недвижимостью: удачной окажется покупка недвижимости, переезд, смена места жительства…", – спрогнозировал астролог.
Ранее Влад Росс предупреждал, что в августе 2020 года Стрельцам грозят неприятности. По его словам, в жизни Стрельцов возможны проблемы на любовном фронте, в частности, измены и ссоры.
Астролог предупреждал, что Стрельцам не стоит принимать важные решения, делать жизненные ставки и играть в азартные игры.