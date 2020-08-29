УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин

29 августа 2020, 15:33

Одному знаку Зодиака светит удача в сфере карьеры, сообщил эксперт.

Астролог спрогнозировал, что Стрельцы могут в сентябре достичь серьезных вершин – Гороскоп на сентябрь 2020 Стрелец
Стрельцы могут в сентябре достичь серьезных вершин, спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что в сентябре 2020 года один знак Зодиака – Стрелец – может достичь серьезных вершин.

Стрельцам светит удача в политической деятельности и в плане продвижения по карьерной лестнице, рассказал эксперт Главреду.

Росс добавил, что Стрельцам спрогнозированы удачные поездки за границу, особенно если их начать в последние дни сентября.

"Стрельцу будет удаваться все, что связано с недвижимостью: удачной окажется покупка недвижимости, переезд, смена места жительства…", – спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в августе 2020 года Стрельцам грозят неприятности. По его словам, в жизни Стрельцов возможны проблемы на любовном фронте, в частности, измены и ссоры.

Астролог предупреждал, что Стрельцам не стоит принимать важные решения, делать жизненные ставки и играть в азартные игры.

Влад Росс Стрелец гороскоп гороскоп на сентябрь 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:03
"Путин боится": соратник Навального объяснил, почему оппозиционера пытались убить
15:59
Отставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ Видео
15:57
Лукашенко будет премьер-министром Беларуси - Москаль Видео
15:56
Маск представил чип, с помощью которого мозг можно подключать к компьютеру Видео
15:37
ТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"
15:33
Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин
15:24
Создатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко
15:11
В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию Видео
15:05
Кого на самом деле продвигает Запад в Беларуси - мнение эксперта Видео
15:01
"Россией правит сатана": Хабаровск сотрясли новые массовые акции протеста Видео
15:00
"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали России Видео
14:25
"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результата
14:23
Продленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителя Видео
13:54
Помощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление Видео
13:37
Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации Видео
13:32
Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера
13:20
Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог
13:15
Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады
13:03
Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным Видео
12:44
Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила
12:41
Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание Фото Видео
12:40
Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова мнение
11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
10:58
Экс-глава МИД Украины рассказал, когда ждать прорыва в нормандских переговорах Видео
10:52
"Овощем не будет": астролог сказал, спасут ли Навального
10:31
Венгрия решила снова закрыть границы из-за коронавируса - СМИ
10:22
США уверенно идут к гражданскому конфликту мнение
10:04
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
09:58
Михалок призвал переизбрать президента Беларуси Видео
09:51
Два бабьих лета и дожди: синоптик рассказал, какой будет погода в сентябре Видео
09:50
Немного солнца в холодной воде: модный красный маникюр на осень 2020 - фото Фото
09:44
Эксперты рассказали, что будет с ценой на газ
09:35
Полнолуние в сентябре: когда наступит в Украине, и для чего это худший день
09:16
Ученые рассказали, как быстро отличить грипп от COVID-19 Видео
09:15
Мед и его главные преимущества для здоровья: топ-5 Видео
09:00
"Сомнений нет, был поджог": Гео Лерос раскрыл подробности уничтожения своего авто Фото
08:57
Жара до +36: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сентябрь
08:53
Семь плохих новостей для Беларуси мнение
08:50
Коронавирус в Украине стал бесконтрольным: за сутки выявили почти 2500 больных Видео
08:38
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
08:28
Решения КС насчет НАБУ: СМИ узнали об угрозах Зеленскому Видео
07:58
Климкин рассказал, чего боится Путин Видео
07:49
"Еще сиси": Светлана Лобода впечатлила откровенным фото
07:22
Официальный Берлин призвал Москву не прятать дело Навального за "фиговым листком" Видео
07:16
Смертельная опасность: астролог предупредила о гибельном периоде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять