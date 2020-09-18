УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все

18 сентября 2020, 14:54

Представители одного знака Зодиака – "тяжелая артиллерия" в мире обаяния, отметили эксперты.

Астрологи поделились, что в Близнецов почти все влюбляются – Гороскоп 2020
В Близнецов почти все влюбляются, поделились астрологи / Reuters

Астрологи выяснили, что почти все влюбляются в представителей знака Зодиака Близнецы, большинство людей от них просто в восторге.

Близнецов любят за легкость и натуральность, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

По их словам, представители этого знака Зодиака являются "тяжелой артиллерией" в мире обаяния и красоты.

Эксперты посоветовали быть осторожными с чувствами к Близнецам, поскольку этот знак отличается ветреностью.

"…Близнецы – это люди, которых сложно переплюнуть в красноречии. Они говорят красиво, много, но не всегда по делу… С ними настолько просто, что кажется, будто за пару минут общения их удалось узнать на сто процентов", – говорится в материале.

Астрологи добавили, что с Близнецами очень хочется общаться, поскольку они "излучают тепло".

Гороскоп 2020 гороскоп Близнецы
Сейчас вы просматриваете новость «Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

15:41
Как понять, что заразился коронавирусом - ученые нашли новые симптомы
15:31
В Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства Видео
15:13
Стоматит: симпмтомы и причины отвратительного заболевания Видео
15:11
Зеленский ответил на "зраду" о потере безвиза из-за смены главы САП Видео
15:07
Автор Nexta рассказал, дает ли Польша деньги на оппозиционные Лукашенко СМИ Видео
15:03
Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы Видео
14:54
Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все Видео
14:54
В Кабмине назвали условия проведения выборов в ОРДЛО Видео
14:50
Арест Колесниковой: суд в Беларуси принял жесткое решение Видео
14:23
Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала
14:14
Песков прокомментировал следы Новичка на бутылке из номера Навального Видео
14:11
"Сижу на одеяле, ночью я с Вами": нардеп попалась на пикантной переписке в Раде
14:03
Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом Видео
13:58
Чешется тело ночью: причины и способы лечения Видео
13:32
Стало известно о смертельной опасности популярного лекарства от коронавируса Видео
13:29
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
13:18
Автор Nexta объяснил, почему Россия не сможет поглотить Беларусь Видео
12:52
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
12:48
Клип El Problema Morgenshtern и Тимати набирает сверхпопулярность на Youtube Видео
12:45
Менструальная чаша: преимущества, способы использования и риски Видео
12:11
"Режима уже нет": создатель Nexta рассказал, что ждет Лукашенко Видео
12:00
Резников оценил вероятность внесения "особого статуса" Донбасса в Конституцию Видео
11:51
"Никакого просвета нет": Борис Моисеев в тяжелом состоянии после тяжелой болезни
11:44
Тихановская "поставила диагноз" Лукашенко и назвала его главный провал Видео
11:40
Признаки нарциссического домашнего насилия: топ-5 Видео
11:28
В Кабмине назвали реальные сроки возвращения Донбасса в Украину Видео
11:25
Ляшко рассказал, когда ждать резкого всплеска числа инфицированных COVID-19 Видео
11:04
Сериал Воспитанные волками продлили на 2 сезон еще до завершения первого
10:55
Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка Видео
10:50
Как и когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе: Кравчук расставил точки над "і" Видео
10:48
В Минздраве объяснили, кому не нужно делать тест на COVID-19 Видео
10:40
Какие последствия для Лукашенко будет иметь резолюция Европарламента мнение
10:36
Астролог предупредил о первом серьезном похолодании в Украине
10:17
Стало известно, как бутылка Навального со следами Новичка попала в ФРГ Видео
09:55
В Украине изменили протокол лечения коронавируса: Степанов раскрыл детали Видео
09:52
Украина согласна на "формулу Штайнмайера": у Кравчука сделали заявление Видео
09:43
Под видом "антикоррупции" в Украине создана гениальная машина разграбления страны мнение
09:39
Гороскоп для всех на 18 сентября: раскрепощение и "черный день" Видео
09:10
В Запорожье в иномарке заживо сгорели молодые люди – СМИ Видео
09:00
Названы наиболее частые причины бессоницы: топ-9 Видео
08:38
В ЕС назвали дату прекращения президентских полномочий Лукашенко Видео
08:34
Путин действует в Беларуси по украинскому сценарию мнение
08:20
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
07:50
Википедия "переименовала" Киев: что это значит
07:15
"Берегите горло": Полина Фаворская наклонилась и сексуально показала рабочее место
07:14
Количество заболевших коронавирусом в мире: пересечена "красная линия"
06:53
Вкусив украинских плодов, Запад получил лишь диарею мнение
06:36
Когда придет "бабье лето", а когда – выпадет снег: астролог сделал прогноз
06:02
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
05:29
У одного знака Зодиака начнется полоса успеха и побед – астролог Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять