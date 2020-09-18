Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все

В Близнецов почти все влюбляются, поделились астрологи / Reuters

Астрологи выяснили, что почти все влюбляются в представителей знака Зодиака Близнецы, большинство людей от них просто в восторге.

Близнецов любят за легкость и натуральность, приводит сведения экспертов slovofraza.com.

По их словам, представители этого знака Зодиака являются "тяжелой артиллерией" в мире обаяния и красоты.

Эксперты посоветовали быть осторожными с чувствами к Близнецам, поскольку этот знак отличается ветреностью.

"…Близнецы – это люди, которых сложно переплюнуть в красноречии. Они говорят красиво, много, но не всегда по делу… С ними настолько просто, что кажется, будто за пару минут общения их удалось узнать на сто процентов", – говорится в материале.

Астрологи добавили, что с Близнецами очень хочется общаться, поскольку они "излучают тепло".