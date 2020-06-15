"Тайны и подлоги": астролог назвала угрозы новой недели

Три знака Зодиака могут столкнуться с серьезными угрозами, поделилась астролог / Reuters

Астролог Марина Скади предупредила, что на протяжении недели – 15-21 июня, неудачи грозят трем знакам Зодиака – Овен, Лев и Козерог.

Козероги могут столкнуться с подлогом, намеренным обманом, в документы могут вкрасться досадные ошибки, рассказала эксперт УНИАН.

По ее словам, Львы могут столкнуться с клеветой, есть угроза потери важных документов или кражи, возможно появление или выход наружу тайн.

"…возможны недоразумения, неприятные новости, искажение информации, кража или потеря важных документов и бумаг, ключей и других мелких предметов… Появляются или вскрываются тайны – как в работе, так и в личной жизни…", – отметила Скади.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 16 июня: карьерные успехи, прибыль и потеря капиталаСобеседница добавила, что Овны могут недооценить детали и упустить хорошие возможности, им стоит быть внимательными в людных местах – можно потерять мелкую нужную вещь.

Ранее астролог Влад Росс говорил, что в июне перед Овнами откроются блестящие перспективы и возможности, Львы могут стать жертвами преступников, а Козерогам светит серьезное продвижение в бизнесе.