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Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций

12 октября 2020, 02:15

В 26 лунный день двум знакам Зодиака сулят резкий поворот жизненной тропы.

В астропрогнозе отмечается, что Весы могут без труда получить прибыль – Гороскоп на завтра 13 октября 2020 года для всех
Весы могут без труда получить прибыль, отмечается в астропрогнозе / Reuters

Вторник, 13 октября (26 лунный день), обещает быть очень прибыльным для знаков Зодиака Весы и Телец.

Весам спрогнозирован доход без труда, а Тельцам – неплохая прибыль от старых проектов, пишет supercook.ru.

Стрельцам и Козерогам насулили резкий поворот жизненной тропы, а Раков предупредили об угрозе инфекций.

Как советуют провести 26 лунный день представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 13 октября 2020 года – Весы

Вы можете найти что-то ценное, ваш кошелек может пополниться – возможно возвращение долга или выигрыш. Начатым делам светит удачное завершение. Не отвлекайтесь на мелочи, и удача вас не покинет.

  • Гороскоп на 13 октября 2020 – Водолей

Оберегайте свою территорию от агрессивных, суетливых и завистливых людей. Есть угроза проблем из-за легкомысленного поведения и зависти тех, кто тайно вам не желает добра.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы можете стать немного богаче благодаря старым проектам. Чтобы добиться материального успеха, можно подключить влиятельного человека или друзей.

Как советуют провести 26 лунный день представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 13 октября 2020 года – Стрелец

Грозит стресс из-за общения с госслужащими. Жизненная тропа может резко повернуть в другую сторону.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Чтобы достичь материальных высот, не нужно записываться в интриганы или агрессоры. Встречайтесь и общайтесь с людьми, контакты могут стать полезными.

  • Гороскоп на 13 октября 2020 – Овен

Возможно, возникнуть проблемы из-за наследства или имущества. Полагайтесь только на внутренний голос.

Как советуют провести 26 лунный день представителям водной стихии

  • Гороскоп на 13 октября 2020 года – Рыбы

Готовьте свои нервы – впереди возможны разные сюрпризы. Ожидается недостаток сил.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Грозят материальные неприятности и проблемы со здоровьем. Не время жить чужой головой.

  • Гороскоп на 13 октября 2020 – Скорпион

В деловой и личной жизни намечается новая ступень. Чтобы понять, как правильно себя вести, отделите ключевое от второстепенного.

Как советуют провести 26 лунный день представителям земной стихии

  • Гороскоп на 13 октября 2020 года – Козерог

Жизненная тропа может резко куда-то повернуть. Не теряйте осмотрительность, есть угроза влипнуть в конфликт с партнерами или друзьями.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Закинутые проекты можно оживить и получить неплохой доход. Для получения материального успеха не помешают связи – их можно обрести или восстановить. Чужие советы могут оказаться вредными.

Гороскоп на 13 октября 2020 – Дева

В этот день очень вероятны травмы, поэтому не помешает беречь себя. Слушайте себя и не полагайтесь на чужие советы.

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