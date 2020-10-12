Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций

Весы могут без труда получить прибыль, отмечается в астропрогнозе / Reuters

Вторник, 13 октября (26 лунный день), обещает быть очень прибыльным для знаков Зодиака Весы и Телец.

Весам спрогнозирован доход без труда, а Тельцам – неплохая прибыль от старых проектов, пишет supercook.ru.

Стрельцам и Козерогам насулили резкий поворот жизненной тропы, а Раков предупредили об угрозе инфекций.

Как советуют провести 26 лунный день представителям воздушной стихии

Гороскоп на 13 октября 2020 года – Весы

Вы можете найти что-то ценное, ваш кошелек может пополниться – возможно возвращение долга или выигрыш. Начатым делам светит удачное завершение. Не отвлекайтесь на мелочи, и удача вас не покинет.

Гороскоп на 13 октября 2020 – Водолей

Оберегайте свою территорию от агрессивных, суетливых и завистливых людей. Есть угроза проблем из-за легкомысленного поведения и зависти тех, кто тайно вам не желает добра.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы можете стать немного богаче благодаря старым проектам. Чтобы добиться материального успеха, можно подключить влиятельного человека или друзей.

Как советуют провести 26 лунный день представителям огненной стихии

Гороскоп на 13 октября 2020 года – Стрелец

Грозит стресс из-за общения с госслужащими. Жизненная тропа может резко повернуть в другую сторону.

Гороскоп на завтра – Лев

Чтобы достичь материальных высот, не нужно записываться в интриганы или агрессоры. Встречайтесь и общайтесь с людьми, контакты могут стать полезными.

Гороскоп на 13 октября 2020 – Овен

Возможно, возникнуть проблемы из-за наследства или имущества. Полагайтесь только на внутренний голос.

Как советуют провести 26 лунный день представителям водной стихии

Гороскоп на 13 октября 2020 года – Рыбы

Готовьте свои нервы – впереди возможны разные сюрпризы. Ожидается недостаток сил.

Гороскоп на завтра – Рак

Грозят материальные неприятности и проблемы со здоровьем. Не время жить чужой головой.

Гороскоп на 13 октября 2020 – Скорпион

В деловой и личной жизни намечается новая ступень. Чтобы понять, как правильно себя вести, отделите ключевое от второстепенного.

Как советуют провести 26 лунный день представителям земной стихии

Гороскоп на 13 октября 2020 года – Козерог

Жизненная тропа может резко куда-то повернуть. Не теряйте осмотрительность, есть угроза влипнуть в конфликт с партнерами или друзьями.

Гороскоп на завтра – Телец

Закинутые проекты можно оживить и получить неплохой доход. Для получения материального успеха не помешают связи – их можно обрести или восстановить. Чужие советы могут оказаться вредными.

Гороскоп на 13 октября 2020 – Дева

В этот день очень вероятны травмы, поэтому не помешает беречь себя. Слушайте себя и не полагайтесь на чужие советы.