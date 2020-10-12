Гороскоп на 13 октября для всех: доход без труда и угроза инфекций

В 26 лунный день двум знакам Зодиака сулят резкий поворот жизненной тропы.
Вторник, 13 октября (26 лунный день), обещает быть очень прибыльным для знаков Зодиака Весы и Телец.
Весам спрогнозирован доход без труда, а Тельцам – неплохая прибыль от старых проектов, пишет supercook.ru.
Стрельцам и Козерогам насулили резкий поворот жизненной тропы, а Раков предупредили об угрозе инфекций.
Как советуют провести 26 лунный день представителям воздушной стихии
- Гороскоп на 13 октября 2020 года – Весы
Вы можете найти что-то ценное, ваш кошелек может пополниться – возможно возвращение долга или выигрыш. Начатым делам светит удачное завершение. Не отвлекайтесь на мелочи, и удача вас не покинет.
- Гороскоп на 13 октября 2020 – Водолей
Оберегайте свою территорию от агрессивных, суетливых и завистливых людей. Есть угроза проблем из-за легкомысленного поведения и зависти тех, кто тайно вам не желает добра.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Вы можете стать немного богаче благодаря старым проектам. Чтобы добиться материального успеха, можно подключить влиятельного человека или друзей.
Как советуют провести 26 лунный день представителям огненной стихии
- Гороскоп на 13 октября 2020 года – Стрелец
Грозит стресс из-за общения с госслужащими. Жизненная тропа может резко повернуть в другую сторону.
- Гороскоп на завтра – Лев
Чтобы достичь материальных высот, не нужно записываться в интриганы или агрессоры. Встречайтесь и общайтесь с людьми, контакты могут стать полезными.
- Гороскоп на 13 октября 2020 – Овен
Возможно, возникнуть проблемы из-за наследства или имущества. Полагайтесь только на внутренний голос.
Как советуют провести 26 лунный день представителям водной стихии
- Гороскоп на 13 октября 2020 года – Рыбы
Готовьте свои нервы – впереди возможны разные сюрпризы. Ожидается недостаток сил.
- Гороскоп на завтра – Рак
Грозят материальные неприятности и проблемы со здоровьем. Не время жить чужой головой.
- Гороскоп на 13 октября 2020 – Скорпион
В деловой и личной жизни намечается новая ступень. Чтобы понять, как правильно себя вести, отделите ключевое от второстепенного.
Как советуют провести 26 лунный день представителям земной стихии
- Гороскоп на 13 октября 2020 года – Козерог
Жизненная тропа может резко куда-то повернуть. Не теряйте осмотрительность, есть угроза влипнуть в конфликт с партнерами или друзьями.
- Гороскоп на завтра – Телец
Закинутые проекты можно оживить и получить неплохой доход. Для получения материального успеха не помешают связи – их можно обрести или восстановить. Чужие советы могут оказаться вредными.
Гороскоп на 13 октября 2020 – Дева
В этот день очень вероятны травмы, поэтому не помешает беречь себя. Слушайте себя и не полагайтесь на чужие советы.