Гороскоп для всех на 5 октября: старт романа и обострение дара

У воздушного знака Зодиака друзья могут стать источником удачи.
В понедельник, 5 октября, Луна продолжит становиться все менее круглой. Ряду знаков Зодиака гороскоп на 5 октября 2020 года сулит позитивные события.
У Скорпионов может обостриться дар предвидения, говорится в астропрогнозе, который опубликовал supercook.ru.
Львам спрогнозирован старт романа, а в жизни Близнецов друзья могут стать источником удачи.
Что астропрогноз сулит на понедельник водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 октября 2020 года – Скорпион
У вас может обостриться дар предвещать будущее, острее могут стать интуиция и чувства. Стоит уделить время тому, что вы любите. Можно почитать хорошие книги или послушать классику.
- Гороскоп на 5 октября 2020 – Рыбы
Организм может стать слабее, поэтому не стоит жестко ограничивать себя в еде. Возможно, придется помочь близким или родным. Не взваливайте на свои плечи слишком тяжелый груз. Противопоказаны обиды, слезы, нельзя сердиться.
- Гороскоп на завтра – Рак
Настало время рассчитаться с теми, кто вам просто так помог в прошлом. Если деловые предложения вас устроили, – говорите "да".
Что астропрогноз сулит на понедельник огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 октября 2020 года – Стрелец
Возможно свидание с Овном или Львом. Не бойтесь проявлять инициативу. Хотите добиться успеха – сделайте так, чтобы ваш собеседник стал откровенным.
- Гороскоп на завтра – Овен
Для решения личных проблем понадобится расчетливость. Было бы неплохо побыть наедине с собой.
- Гороскоп на 5 октября 2020 – Лев
После знакомства может быть дан старт новому роману. Вы получите новые силы, и все будет ладиться.
Что астропрогноз сулит на понедельник земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 октября 2020 года – Козерог
Постарайтесь сказать "нет" соблазнам. Уединитесь и наведите порядок в своих чувствах и мыслях.
- Гороскоп на завтра – Телец
Если вы получите предложения относительно работы, которые вам подходят, не тяните с положительным ответом. Хороший день для заключения сделок.
- Гороскоп на 5 октября 2020 – Дева
Если хотите себя лучше чувствовать и улучшить внешний вид – займитесь спортом. Вы можете потратить больше, чем заработаете.
Что астропрогноз сулит на понедельник воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 октября 2020 года – Водолей
Воздержитесь от спонтанности в общении. Вы можете оказаться под контролем эмоций или под посторонним влиянием. Возможны проблемы из-за невыполненных обязательств.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не теряйте связь с друзьями, они могут принести вам удачу. Есть шанс воплотить в жизнь то, что вы запланировали. Не раскрывайте мечты.
- Гороскоп на 5 октября 2020 – Весы
Откажитесь от спонтанности в общении. Планы могут смешаться из-за неожиданной новости или размолвки с кем-то из близких.