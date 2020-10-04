Гороскоп для всех на 5 октября: старт романа и обострение дара

Львам светит новый роман / Анастасия Олейникова для Главреда

В понедельник, 5 октября, Луна продолжит становиться все менее круглой. Ряду знаков Зодиака гороскоп на 5 октября 2020 года сулит позитивные события.

У Скорпионов может обостриться дар предвидения, говорится в астропрогнозе, который опубликовал supercook.ru.

Львам спрогнозирован старт романа, а в жизни Близнецов друзья могут стать источником удачи.

Что астропрогноз сулит на понедельник водным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 октября 2020 года – Скорпион

У вас может обостриться дар предвещать будущее, острее могут стать интуиция и чувства. Стоит уделить время тому, что вы любите. Можно почитать хорошие книги или послушать классику.

Гороскоп на 5 октября 2020 – Рыбы

Организм может стать слабее, поэтому не стоит жестко ограничивать себя в еде. Возможно, придется помочь близким или родным. Не взваливайте на свои плечи слишком тяжелый груз. Противопоказаны обиды, слезы, нельзя сердиться.

Гороскоп на завтра – Рак

Настало время рассчитаться с теми, кто вам просто так помог в прошлом. Если деловые предложения вас устроили, – говорите "да".

Что астропрогноз сулит на понедельник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 октября 2020 года – Стрелец

Возможно свидание с Овном или Львом. Не бойтесь проявлять инициативу. Хотите добиться успеха – сделайте так, чтобы ваш собеседник стал откровенным.

Гороскоп на завтра – Овен

Для решения личных проблем понадобится расчетливость. Было бы неплохо побыть наедине с собой.

Гороскоп на 5 октября 2020 – Лев

После знакомства может быть дан старт новому роману. Вы получите новые силы, и все будет ладиться.

Что астропрогноз сулит на понедельник земным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 октября 2020 года – Козерог

Постарайтесь сказать "нет" соблазнам. Уединитесь и наведите порядок в своих чувствах и мыслях.

Гороскоп на завтра – Телец

Если вы получите предложения относительно работы, которые вам подходят, не тяните с положительным ответом. Хороший день для заключения сделок.

Гороскоп на 5 октября 2020 – Дева

Если хотите себя лучше чувствовать и улучшить внешний вид – займитесь спортом. Вы можете потратить больше, чем заработаете.

Что астропрогноз сулит на понедельник воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 октября 2020 года – Водолей

Воздержитесь от спонтанности в общении. Вы можете оказаться под контролем эмоций или под посторонним влиянием. Возможны проблемы из-за невыполненных обязательств.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не теряйте связь с друзьями, они могут принести вам удачу. Есть шанс воплотить в жизнь то, что вы запланировали. Не раскрывайте мечты.

Гороскоп на 5 октября 2020 – Весы

Откажитесь от спонтанности в общении. Планы могут смешаться из-за неожиданной новости или размолвки с кем-то из близких.