Гороскоп на 17 октября для всех: деловой триумф и жесткие решения

Близнецам астропрогноз сулит триумф в деловой сфере / Reuters

Гороскоп на субботу, 17 октября (1-2 лунный день), сулит знаку Зодиака Близнецы деловой триумф.

Овнам и Львам, возможно, придется принимать жесткие решения, говорится на supercook.ru.

В прогнозе отмечается, что в субботу несладко может быть Козерогам – представителям этого знака грозит серьезный прокол.

Что светит в 1-2 лунный день представителям водных знаков Зодиака

Гороскоп на 17 октября 2020 года – Рыбы

Будьте терпимы и с пониманием относитесь к людям, которым далеко до совершенства. Возможно, навалится много вопросов, и решать их придется одновременно.

Гороскоп на завтра – Рак

Готовьтесь к принятию важных решений. Может навалиться много вопросов, которые нельзя будет развести по времени. Постарайтесь отказаться от болтовни.

Гороскоп на 17 октября 2020 – Скорпион

Вы можете сами спровоцировать ухудшение самочувствия, откажитесь от легкомысленных действий. Не покупайте то, что пока вам не по карману.

Что светит в 1-2 лунный день представителям воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 17 октября 2020 года – Весы

Вы можете вернуться к старым проектам и получить выгоду. Из-за деловой встречи возможен стресс.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Романтическое увлечение женщин скоро может "завянуть". Мужчинам сулят успех в материальной операции или повышение.

Гороскоп на 17 октября 2020 – Водолей

Возможно, придется поработать дольше из-за неожиданных шагов партнеров. Грозит стресс из-за деловой встречи.

Что светит в 1-2 лунный день представителям огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 17 октября 2020 года – Овен

Мужчин может "подзарядить" любимый человек. Возможно, женщинам придется принять жесткие решения или исполнить обязанности, которые их обременяют.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможно, нужно будет исполнить обязанности, которые вас обременяют, или принять жесткое решение. Побудьте вечером в гостях.

Гороскоп на 17 октября 2020 – Стрелец

У женщин может "завянуть" романтическое увлечение. Мужчинам на любовном фронте советуют прощать обиды.

Что светит в 1-2 лунный день представителям земных знаков Зодиака

Гороскоп на 17 октября 2020 года – Телец

На женщин могут навалиться личные вопросы, стоит быть осторожными и не выключать внимание. Мужчинам астропрогноз посоветовал попрощаться с обидами.

Гороскоп на завтра – Козерог

Жизненных сил будет мало, есть угроза серьезного прокола. Постарайтесь быть осмотрительными и собранными.

Гороскоп на 17 октября 2020 – Дева

Чтобы достичь вершин, понадобятся решительность, острый ум, высокий интеллектуальный потенциал и умение делать желаемое действительным. Противопоказаны ненужные разговоры.