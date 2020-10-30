Гороскоп на 2021 год: одному знаку Зодиака запретили быть у трансляторов негатива

Львам в следующем году не советуют быть возле трансляторов негатива / Reuters

Астрологи составили гороскоп на 2021 год и запретили знаку Зодиака Лев находиться рядом с теми, кто заставляет их сомневаться в себе и постоянно транслирует нагатив.

В следующем году Львам нужно следить за состоянием своего здоровья, сообщает slovofraza.com.

По прогнозу экспертов, благодаря смене обстановки у Львов может улучшиться настроение. Астрологи добавили, что "смена картинки" также может прекрасно сказаться на удаче.

"…У Львов в 2021 году ожидаются весьма удачные деловые и личные поездки… В конце года возможны неурядицы на финансовом поприще, но Львы входят в список самых сильных Знаков Зодиака, так что им все по плечу…", – отметили астрологи.

Ранее астрологи составили гороскоп для Льва на ноябрь 2020 года. В прогнозе говорится, что представители этого знака Зодиака окажутся под защитой высших сил.

Эксперты добавили, что Львы могут оказаться богатыми наследниками неизвестного дяди.