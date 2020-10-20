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Гороскоп на 21 октября для всех: "всесильность" и возрастание дара

20 октября 2020, 02:15

Двум огненным знакам Зодиака в 5-6 лунный день светит финансовый фарт.

У одного знака Зодиака может возрасти дар, отмечается в астропрогнозе – Гороскоп на завтра 21 октября 2020 года для всех
У Овнов может возрасти дар, отмечается в астропрогнозе / Reuters

В среду, 21 октября и 5-6 лунный день, два знака Зодиака могут усилиться. Овнам гороскоп на 21 октября 2020 года обещает возрастание дара, а Девам – "всесильность".

Овнам и Львам сулят материальную удачу, сообщает supercook.ru.

В гороскопе отмечается, что в этот день одному знаку – Скорпион – лучше отказаться от активности.

С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители воздушной стихии

  • Гороскоп на 21 октября 2020 года – Весы

Обращайте внимание только на главное, отложите эксперименты и откажитесь от конфликтов. Гармония вернется после стресса.

  • Гороскоп на 21 октября 2020 – Водолей

Благодаря покровителю, упорству и трудолюбию можно создать фундамент, который поможет осуществить рывок в материальной сфере.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Нельзя отвлекаться на что-то неважное, экспериментировать и ввязываться в конфликты. Мир в душу вернется после стресса.

С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители водной стихии

  • Гороскоп на 21 октября 2020 года – Рыбы

Меньше суетитесь и меньше берите на себя обязанностей. Наведите порядок во внутреннем мире. Может появиться возможность улучшить жизнь.

  • Гороскоп на 21 октября 2020 – Рак

Возможно, удастся без усилий избавиться от проблем – все может решить время. Обращайтесь к друзьям, чтобы увеличить вероятность достижения успеха в задуманном.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Слишком активный образ жизни может негативно отразиться на здоровье. Разберитесь в себе – все проанализируйте и не забудьте снять розовые очки.

С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители земной стихии

  • Гороскоп на 21 октября 2020 года – Дева

Вы можете достичь желаемого результата с первого раза – все может удаваться и на все хватит сил. Вам могут предложить что-то выгодное.

  • Гороскоп на 21 октября 2020 – Козерог

Из-за мнительности или потакания своим слабостям на вас могут обидеться люди, которые желают вам добра. Чаще доверяйте шестому чувству.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете вернуться к тому, что у вас уже давно есть. Возможен "удар" по верхним дыхательным путям.

С чем в 5-6 лунный день могут столкнуться представители огненной стихии

  • Гороскоп на 21 октября 2020 года – Стрелец

В конфликте с близкими не стоит отступать. Вас могут серьезно "прижать".

  • Гороскоп на 21 октября 2020 – Овен

Ожидается возрастание сексуальности, творческих способностей и дара убеждать в чем-то. Может посчастливиться в материальной сфере, в частности, возможен выигрыш.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Прогнозируется финансовая удача – можно что-то удачно купить или просто получить выигрыш. Можно идти в гости, долго гулять и тренировать тело.

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