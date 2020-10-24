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Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех

24 октября 2020, 02:14

Один водный знак Зодиака могут "атаковать" проблемы, предупредил астропрогноз.

Тотальный успех прогнозируется земному знаку Зодиака – Гороскоп на завтра 25 октября 2020 года для всех
Земному знаку Зодиака прогнозируется тотальный успех / УНИАН

В 9-10 лунный день – это воскресенье, 25 октября, непросто может быть знакам Зодиака Скорпион, Рак, Телец и Лев.

Ракам и Тельцам грозят острые проблемы, Львам – испытания, а Скорпиона – плохие новости, болезни и несчастные случаи, свидетельствует гороскоп на 25 октября 2020 года, опубликованный на supercook.ru.

Позитивный день прогнозируется Девам – им звезды сулят тотальный успех.

К какому воскресенью астропрогноз советует готовиться представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 25 октября 2020 года – Стрелец

Стоит проявлять терпимость и милость, делать то, о чем вас попросят. Чтобы разрешить конфликт с партнером понадобится сердечная беседа.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Что-то может пойти не так, как вы ожидали. Готовьтесь к испытаниям и будьте инициативными.

  • Гороскоп на 25 октября 2020 – Овен

Вы вряд ли не сможете повернуть события в нужное русло. Активно ищите сферу, в которую можно вложить не только деньги, но и силы, и интеллект. Будьте настойчивы и инициативны.

К какому воскресенью астропрогноз советует готовиться представителям водной стихии

  • Гороскоп на 25 октября 2020 года – Рак

Возможно, придется решать острые проблемы. Может неожиданно вспыхнуть конфликт.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Не дайте семейным отношениям оказаться в тупике, идите на компромиссы и будьте мягче. Возможны плохие новости, есть угроза болезней и несчастных случаев.

  • Гороскоп на 25 октября 2020 – Рыбы

Можно избавиться от того, что вам ненужно, и это касается не только вещей. Можно навести порядок дома.

К какому воскресенью астропрогноз советует готовиться представителям земной стихии

  • Гороскоп на 25 октября 2020 года – Дева

Беритесь за любые дела, вам сулят тотальный успех. Ищите новых партнеров, в будущем сотрудничество может принести выгоду. Ищите сферу, в которую выгодно инвестировать не только деньги.

  • Гороскоп на 25 октября 2020 – Козерог

Одиноким Козерогам предстоит выбор – страсть или положение в обществе. Можно в одиночку заняться творчеством или найти время для домашних дел.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Здоровье под угрозой из-за кого-то постороннего. Остерегайтесь неожиданной вспышки конфликта.

К какому воскресенью астропрогноз советует готовиться представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 25 октября 2020 года – Близнецы

Стоит все простить и покаяться. Будьте терпимы и помогайте людям. Можно взяться за продолжение рода, потренироваться или заняться лечением. Возрастут интуиция, жизненный потенциал и сексуальная энергия.

  • Гороскоп на 25 октября 2020 – Водолей

Возможна суета из-за деловых или домашних хлопот. Денег может стать меньше.

  • Гороскоп на завтра – Весы

Станет больше жизненных сил. Вы станете более способны к творчеству, усилятся интуиция и сексуальная энергия. Можно тренировать тело, заниматься продолжением рода и начинать лечиться.

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