Гороскоп на август 2020 года: когда крайне неблагоприятный период, и что нельзя делать

В августе будет крайне неблагоприятный период, предупредил Влад Росс / УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что первая половина августа 2020 года будет крайне неблагоприятным периодом, в это время не стоит делать подарки.

В августе в разных странах мира возможны революции и перевороты, в Беларуси будет "Майдан", рассказал эксперт Главреду.

Собеседник добавил, что в течение месяца стоит больше расслабляться и отдыхать и лучше не браться за новые дела.

Гороскоп на август 2020 – что нельзя делать:

Приступать к серьезным деловым проектам;

Делать поспешные выводы;

Принимать импульсивные решения;

Категорически запрещено вступать в конфликты;

Лучше отложить принятие важных решений, который касаются финансов и инвестиций;

Не стоит брать деньги взаймы и давать в долг;

Не стоит сорить деньгами.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успехи в делах"Те из нас, кто чувствует, что слишком засиделся дома за время карантина, в этом месяце могут смело сменить обстановку: поехать на дачу, отправиться в Карпаты или на море и даже сменить место жительства…", – добавил астролог.

Ранее Влад Росс предупредил, что в августе этого года лузерами будут четыре знака Зодиака – Рыбы, Скорпионы, Стрельцы и Весы. Астролог отметил, что самая негативная ситуация в августе грозит Весам.