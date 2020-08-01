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Гороскоп на август 2020 года: кому грозят "любовные страсти"

1 августа 2020, 14:40

Одному знаку Зодиака в августе лучше не принимать важные решения, сказал астролог.

Астролог предупредил, что Стрелец столкнется с любовными страстями – Гороскоп на август 2020 Стрелец
Стрелец столкнется с "любовными страстями", предупредил астролог / Reuters

В августе 2020 года Стрельцам грозят "любовные страсти" – возможны сильная ревность, измены, ссоры и разногласия.

На протяжении месяца Стрельцам не стоит принимать важные решения и делать какие-то жизненные ставки, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Также эксперт посоветовал Стрельцам отказаться от азартных игр, поскольку они могут быстро просадить свое состояние.

"Стрельцов в августе ждет далеко не самый благоприятный период, что, прежде всего, будет связано с неприятностями в любовных делах… Стрельцы могут даже подраться – аж до такой степени будут напряженными взаимоотношения с любовниками или супругами", – предупредил собеседник.

Ранее астролог Василиса Володина прогнозировала, что во второй половине июля Козероги могут влюбиться в нового знакомого. По ее словам, этому знаку Зодиака светит "океан любви".

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