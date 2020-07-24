"Конец карнавала безумия": астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об окончании опасного периода.
"Я всех поздравляю - мы пережили эти безумные 1,5 месяца затмений, ретроградностей Меркурия и Венеры", - подчеркнула она в комментарии Главреду.
По ее словам, наступает время, когда каждый может реализовать планы и достичь результата.
"Теперь можете мечтать, загадывать, планировать и получать желаемое. Так что всем, кто у меня спрашивал, когда этот безумный карнавал закончится, сообщаю хорошую новость - вперед", - подчеркнула ведический астролог.
В то же время она отметила, что до ноября 2020 года будет достаточно времени на реализацию самых сокровенных планов.
"Зарабатывайте, откладывайте и не сильно шикуйте - Юпитер в своем знаке даст хорошо заработать, но вернувшись в Козерог в ноябре, опять заставит подвязать поясочек, но не на 5 месяцев, а уже пока не засветится в Рыбах - весной 2022 года", - добавила Костюк.