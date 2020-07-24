"Конец карнавала безумия": астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать

Закончился опасный период / Whats-Your-Sign

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об окончании опасного периода.

"Я всех поздравляю - мы пережили эти безумные 1,5 месяца затмений, ретроградностей Меркурия и Венеры", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

По ее словам, наступает время, когда каждый может реализовать планы и достичь результата.

"Теперь можете мечтать, загадывать, планировать и получать желаемое. Так что всем, кто у меня спрашивал, когда этот безумный карнавал закончится, сообщаю хорошую новость - вперед", - подчеркнула ведический астролог.

В то же время она отметила, что до ноября 2020 года будет достаточно времени на реализацию самых сокровенных планов.