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"Конец карнавала безумия": астролог рассказала, кому повезет хорошо заработать

Каждый может реализовать планы и достичь результата, утверждает Оксана Костюк.

24 июля 2020, 07:13
Знаки Зодиака
Закончился опасный период / Whats-Your-Sign

Астролог высшей категории Оксана Костюк рассказала об окончании опасного периода.

"Я всех поздравляю - мы пережили эти безумные 1,5 месяца затмений, ретроградностей Меркурия и Венеры", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

По ее словам, наступает время, когда каждый может реализовать планы и достичь результата.

"Теперь можете мечтать, загадывать, планировать и получать желаемое. Так что всем, кто у меня спрашивал, когда этот безумный карнавал закончится, сообщаю хорошую новость - вперед", - подчеркнула ведический астролог.

В то же время она отметила, что до ноября 2020 года будет достаточно времени на реализацию самых сокровенных планов.

"Зарабатывайте, откладывайте и не сильно шикуйте - Юпитер в своем знаке даст хорошо заработать, но вернувшись в Козерог в ноябре, опять заставит подвязать поясочек, но не на 5 месяцев, а уже пока не засветится в Рыбах - весной 2022 года", - добавила Костюк.

Оксана Костюк астролог астрологический прогноз Гороскоп 2020 ведический астролог
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