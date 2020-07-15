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"Океан любви": астролог сказала, кто влюбится в нового знакомого

В июле один знак Зодиака может влюбиться, сообщила эксперт.

15 июля 2020, 17:25
Астролог спрогнозировала, что Козероги в июле влюбятся в нового знакомого – Гороскоп на июль 2020 Козерог
Козероги в июле влюбятся в нового знакомого, спрогнозировала астролог / Reuters

Астролог Василиса Володина спрогнозировала, что во второй половине июля Козерогам светит океан любви.

Козероги могут влюбиться в нового знакомого, приводит прогноз эксперта SlovoFraza.

Володина сказала, что представители этого знака Зодиака найдут в себе силы признаться в своих чувствах и развивать отношения.

"…вторая половина июля стремится… погрузить вас в океан любви. Совершенно случайно Kозерогу посчастливится заговорить с интересным собеседником. Уже с первых слов вы проникнетесь симпатией и сами предложите продолжить беседу…", – отметила собеседница.

По ее словам, Козероги осознают, что влюбились в нового знакомого.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на июль текущего года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что в 20-х числах месяца Козерогам можно искать новую работу или организовывать новый бизнес.

гороскоп Козерог Василиса Володина Гороскоп 2020
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