Астролог назвал счастливчиков июля: кому светят выгодные сделки и любовь

В июле Близнецы могут влюбиться, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в июле 2020 счастливчиками будут четыре знака Зодиака – Близнецы, Овен, Козерог и Скорпион.

Близнецам светят выгодные сделки, яркие и удачные поездки, есть шанс влюбиться и встретить свою судьбу, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, Овнам можно начать заниматься спортом, сесть на диету.

"Бизнесмены-Овны могут смело браться за новые дела и рисковать, так как перед ними откроются новые потрясающие возможности, им будет важно не упустить момент и ухватить быка за рога", – сказал Росс.

Астролог посоветовал Козерогам строить долгосрочные планы, ставить дальние цели, в 20-х числах можно начать работу над новым проектом, организовать новый бизнес.

"…Очень благоприятный месяц для поиска и устройства на работу. Они получат хорошую протекцию в июле. Также Козерогов порадует здоровье и самочувствие. Для них в июле будут благоприятны поездки в санатории или на курорты", – заявил собеседник.

Эксперт добавил, что Скорпионам можно открывать новый бизнес, есть шанс осознать смысл своей жизни или обрести новый, возможно изменение мировоззрения.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 29 июня: финансовый взлет и романтические приключения"…Это время, когда Скорпионы смогут полностью трансформировать свою жизнь, даже сменить местожительства", – спрогнозировал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что первая половина июля 2020 года отлично подойдет для отдыха на море или в санатории, можно расслабиться. Астролог отметил, что на протяжении первых 15 дней месяца также можно завершить начатые дела.