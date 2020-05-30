Гороскоп на июнь-2020: Овны будут "на коне", а Близнецов ждет катастрофа

Гороскоп на июнь-2020: астролог рассказал, кому весь месяц будет несказанно фартить

Июнь в этом году обещает быть крайне напряженным месяцем, что будет связано с "коридором затмений". Ведь в июне-июле нас ждет целых три затмения: 5 июня лунное, 21 июня – солнечное и 5 июля – еще одно лунное. И без того кризисный период еще больше усложнят Меркурий и Венера, которые в июне будут в ретроградном движении.

Однако наибольшие встряски будут связаны с солнечным затмением 21-го числа. Это затмение будет связано со знаками подвижного креста, а особенно – с Близнецами и Стрельцом. Поэтому на представителей этих двух знаков в июне обрушится мощный удар, и они в наибольшей степени пострадают от того, что принесет затмение.

Влад Росс / УНИАН

Лузеры июня-2020:

Стрельцы. Стрельцов в июне ждет крайне сложный период. Особенно пострадают деловые партнерски отношений, которые будут рушиться на глазах. Из-за этого будут возникать непредвиденные неприятные ситуации. Туго будут идти переговоры, а, если и будут, то их результат едва ли порадует Стрельцов. Если представители этого знака в первом месяце лета решат отправиться в поездку, то им следует быть готовыми к тому, что их могут или ограбить в дороге, отнять их машину, или же в их отсутствие домушники обчистят их дом. Кроме того, в июне возможна утечка секретной информации, важной для Стрельцов, что также не пойдет им во благо. Кроме того, у Стрельцов сложится весьма напряженная ситуация на работе: их могут подсидеть, а потому в этот период им нужно быть предельно внимательными.

Близнецы. У Близнецов впереди очень непростой месяц. Прежде всего, сложность этого периода проявится в конфликтах и напряженных отношениях с начальством. Могут всплыть какие-то старые неприятные истории, которые навредят Близнецам. И, когда о них пойдет дурная слава, Близнецов будут ждать серьезные репутационные потери, более того, их репутация может быть полностью уничтожена. Также представителям этого знака следует быть начеку: возможно неожиданное предательство самых близких друзей, которым Близнецы безоговорочно доверяют. Весь июнь для Близнецов обещает быть катастрофичным периодом, потому им нужно быть очень осторожными, особенно вблизи лунного затмения 5 июня.

Рыбы. Неблагоприятный период ждет в июне Рыб. Марс продолжает идти по их знаку, что обещает им постоянные неувязки, жизненные препятствия, катастрофы, возможность получения травм и даже опасность от огнестрельного оружия. В жизни Рыб могут возникнуть разногласия и споры с родственниками. Помимо этого, вероятны опасные ситуации в дороге, так что Рыбам лучше воздержаться от дальних поездок.

Девы. Сложным июнь обещает быть для Дев. Многих из них этом месяце ждут разводы и расставания. Многие Девы в этот период могут узнать об измене супруга (или супруги), что сильно подкосит их. Неприятные ситуации неожиданно могут возникнуть во взаимоотношениях с друзьями, конфликты – с детьми. Психологически очень тяжелый период для этого знака.

Счастливчики июня:

Овны. Овны будут "на коне" в июне. Перед ними откроются блестящие возможности и перспективы. Они задумают новые многообещающие проекты, восстановят полезные деловые связи и отношения. Им будет фартить в поездках, а приключения будут только хорошими. В конце месяца Овнам будет везти в любви. Кроме того, представители этого знака в июне легко смогу восстановиться в институте или университете, вернуться к учебе, подтянуть языки.

Весы. В жизни Весов грядет очень хороший период. Особенно это коснется дальних поездок, которые принесут им множество приятных эмоций и приключений. Перед ними откроется масса дорог, не исключено, что внезапно появится возможность отправиться за границу. Этот период может принести Весам много полезного: восстановление нужных контактов, налаживание связей с иностранцами, возвращение старых друзей. Однако в июне Весам лучше не затевать никаких судебных тяжб, отложив все это на следующий месяц, потому что есть риск, что их судью кто-то подкупит. Благоприятным июнь обещает быть для приобретения Весами транспортных средств, так что они смело могут покупать машины.

Раки. Благоприятный период ждет и Раков. Они могут быть успешны в тайных делах и схемах. Особо удачными окажутся сделки, связанные с недвижимостью, тем более, если они состоятся в конце месяца. В июне авторитет Раков может неожиданно вырасти, а, в итоге, их могут выдвинуть на ведущие позиции. Финансовые договоренности, достигнутые Раками в этом месяце, будут весьма удачными, особенно если это будут договоренности со старыми знакомыми или людьми из прошлого. Благоприятно будет для Раков воссоединение с родней после долгого периода расставания, а также хорошее время для кумовства.

Козероги. Июнь станет неплохим периодом и для Козерогов. Особенно это будет касаться финансовых дел и карьерных амбиций. Юпитер и Плутон все еще идут по этому знаку Зодиака, что делает возможным получение Козерогами высоких ответственных постов, продвижение по карьерной лестнице, удачную смену работы или рода деятельности. Козероги за июнь могут существенно продвинуться в бизнесе.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Водолеи. У Водолеев могут возникнуть сложные ситуации из-за других людей, то есть если их кто-то подставит в финансовых делах. Эта угроза будет сохраняться в первой половине июня, когда представители этого знака могут стать жертвой обмана или предательства в денежных делах. Также Водолеи рискуют вложиться не в то дело или купить не ту вещь, потому в финансовом плане им нужно быть как можно аккуратнее и осторожнее. Зато любовные дела Водолеев во второй половине месяца будут складываться блестяще. Их связи со любимым человеком существенно укрепятся. Также хорошо будет складываться учеба, благоприятным будет переход на какую-то новую форму обучения. В дальних поездках и путешествиях Водолеям также будет фартить.

Львы. У Львов первая половина месяца обещает быть благоприятным периодом. В их жизни возможны перемены к лучшему, связанные с работой, карьерой, их деятельностью. У Львов возникнут новые планы, проекты, развернется бурное обсуждение всего этого. Их могут привлечь в хорошую команду, не исключено и выдвижение Львов на главные роли. Однако в конце месяца, особенно в 20-х числах июня, Львам следует опасаться сложных ситуаций на дороге. Также они рискуют стать жертвой преступников, в частности, грабителей и вымогателей.

Тельцы. У Тельцов во второй половине месяца будет складываться благоприятно все, что касается финансов и заработка. Венера перейдет в директное движение, потому в это время перед ними могут открыться хорошие финансовые возможности, восстановиться полезные для финансовых дел связи и контакты. Не исключена удачная смена места работы. Также у Тельцов все будет хорошо на личном фронте: возможны приятные увлечения и любовь. Но в первой половине месяца очень вероятны острые ситуации с друзьями и покровителями. Коллектив может низвергнуть Тельцов, или же они поссорятся с близкими друзьями.

Скорпионы. У представителей этого знака очень благоприятной будет первая половина июня. Они смело могут рисковать – риск будет оправдан. Их ждут неожиданные приятные ситуации. Игра на грани фола и экстремальные риски принесут им успех. В этот период у Скорпионов может возникнуть сильная сексуальная привязанность. Однако во второй половине месяца Скорпионам нужно быть осторожными на работе – их могут подсидеть и убрать с занимаемой ими должности. Возможны разногласия и конфликты с коллегами, вплоть до того, что Скорпионов могут в чем-то обвинить.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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