"Роскошный шанс": каким знакам Зодиака светит богатство

Водолеям спрогнозирован роскошный шанс / УНИАН

Во второй половине мая трем знакам Зодиака – Tелец, Kозерог и Водолей – светит богатство, Водолеи могут получить роскошный шанс.

Тельцы могут получить много прибыльных и перспективных возможностей, а Козерогам спрогнозированы новые источники дохода, сообщает SlovoFraza.

По его данным, Тельцам стоит браться за самые выгодные проекты и задачи и не бояться брать на себя ответственность за коллег.

Козероги могут разбогатеть, если будут соглашаться на что-то новое и не побоятся прибегнуть к экспериментам. Представителей этого знака также могут вознаградить за то, что они продуктивно работали.

Водолеям светит роскошный шанс от Вселенной, им нельзя лениться и можно попытаться прыгнуть выше головы.

Читайте также"Очень большие уступки России": астролог спрогнозировал пересмотр "Минска""…вторая половина мая позволит Bодолею полноценно реализоваться в профессиональном плане... Bсе двери открыты, и остается только выбрать, в какую постучаться…", – отмечается в материале.

Напомним, в гороскопе на май 2020 года, который составил астролог Влад Росс, говорится, что неудачниками могут стать Рыбы, Тельцы, Весы и Девы. Эксперт предупреждал, что два знака Зодиака могут столкнуться с "кидаловом".