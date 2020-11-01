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Гороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорят

Влад Росс

Астролог

1 ноября 2020, 06:29

Когда в ноябре в Украине наступит эпидемическая катастрофа, у одного из знаков все будет замечательно: он не только выживает, но еще и хорошо заработает.

гороскоп, астрология, знаки зодиака
Астрологический прогноз говорит, что Водолей в ноябре сорвет большой куш, а Деву ждет разорительный период

Последний месяц осени обещает стать затишьем перед бурей, которая грозит разразиться в декабре. Ноябрь проявит себя как истинный "скорпионий сезон": мрачностью, депрессивностью, пессимизмом и плохим настроением.

Ноябрь, а особенно первая его половина, будет сложным месяцем, что не в последнюю очередь будет связано с началом периода затмений: 30-го числа произойдет лунное затмение.

Напряженность, пессимизм и торможение в делах будут ощущаться очень остро. А после перехода Меркурия в знак Скорпиона 11 ноября сложится подходящее время для оформления страховок и завещаний. Более того, люди, которые хотят заранее позаботиться о месте на кладбище для себя, могут использовать этот период для подобных дел – ничего зазорного в этом нет: кто готов к смерти, тот долго живет.

В ноябре закончится ретроградность и статичность Меркурия и Марса: они начнут директное движение в первой половине месяца, что сделает это время пригодным для начинаний.

Особенно ноябрьские встряски прочувствуют подвижные знаки – Близнецы и Стрелец.

Влад Росс
Влад Росс / Главред

Счастливчики ноября-2020:

Скорпион.Наиболее благоприятная ситуация в ноябре сложится для Скорпиона. Несмотря на то, что другим знакам Зодиака может не везти в этом месяце в личных отношениях, браке и партнерских взаимосвязях, то Скорпиону, наоборот, может несказанно фартить в этой сфере. Потому Скорпиону следует искать новых знакомств, продвигать себя в обществе, посещать различные мероприятия, устраивать, несмотря на коронавирус, светские рауты (особенно тем людям, которые уже успели переболеть). Когда наступит полнейшая эпидемическая катастрофа в Украине, а это случится в ноябре, у Скорпиона все будет замечательно – он способен выживать в любых экстремальных ситуациях. Причем не просто выживать, а еще и хорошо на этом заработать! Деньги в этом месяце могут внезапно посыпаться Скорпиону на голову из совершенно неожиданных источников. Особенно подобных приятных денежных сюрпризов следует ожидать от новых взаимосвязей и нового партнерства.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2020: одному знаку Зодиака сулят несказанный фартТелец.У Тельца в ноябре складывается ровно та же картина, что и у Скорпиона: его ждет невероятно благоприятная ситуация. Несмотря на то, что в ноябре не рекомендуется отправляться в заграничные поездки, а сам Телец не любит зарубежных вояжей, однако именно в этом месяце Тельцу может крупно повезти именно в дальних странах. Потому представителям этого знака я бы советовал отправиться в путешествия, в том числе для получения образования за рубежом. Да и вообще, Тельцу в ноябре следует уделить время образованию и повышению уровня квалификации. Также для Тельца сложится благоприятная ситуация в плане нахождения любимого человека, особенно ему может подфартить с заграничным партнером (или партнершей). В целом, ноябрь обещает быть позитивным месяцем для представителей этого знака Зодиака.

Рыбы.У Рыб в ноябре крайне благоприятная ситуация в плане поездок, приключений. Рыбам стоит в этом месяце отправиться на море, на воды, съездить на отдых в Турцию или на острова. Их ждет плодотворное общение, особенно с соседями. Рыбам в ноябре стоит задуматься о важных покупках: машины, смартфона, компьютера. Особо удачными будут покупки во второй половине месяца, когда Рыбам стоит приобретать средства передвижения: автомобили, мотоциклы, велосипеды, даже ролики. Лучшим подарком для Рыб в ноябре станут аксессуары, связанные с информацией, компьютерами и IT-технологиями. Кроме того, настоятельно рекомендую Рыбам в этом месяце пойти на курсы изучения иностранных языков – процесс пойдет очень хорошо, так как месяц прекрасен для обучения, познания.

Водолей. Прекрасный период ждет в ноябре и Водолея. Все будет удаваться легко и непринужденно. У Водолея намечается продвижение в карьере: он может занять высокие должности и влиятельные посты, получить серьезные регалии, а также достичь поставленных целей. Все то, что раньше было недостижимо для Водолея, в этом месяце станет покоренной вершиной. Водолея ждет удачная смена работы, благоприятные преобразования в бизнесе, деятельности. В работе все будет складываться позитивно, а, кроме того, будет поддерживаться хорошим финансовым аспектом. Водолей в ноябре может получить неожиданное выгодное предложение и славу. Звезды говорят, что Водолея ждет продвижение во всем, что связано с телевидением и театральной деятельностью. Вдобавок ко всему Водолей в ноябре может выиграть в казино, сорвать большой куш и купить квартиру за эти деньги.

Лузеры ноября-2020:

Весы. Крайне негативный период начинается у Весов, когда их ждут предательства и измены. Весов могут "надуть" на деньги. Им ни в коем случае нельзя занимать деньги самим или одалживать кому-либо. Весам в этом месяце следует воздержаться от дорогих покупок: квартир, картин и т.д. Также им следует остерегаться новых бизнес-партнеров. Весь месяц у Весов все будет складываться не так, как им хотелось бы.

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2020: назван самый благоприятный деньДева. Деву в ноябре ждет крайне разорительный период – очень сложная ситуация в плане финансов и денег. Деве ни в коем случае в этом месяце нельзя менять работу – это будет замена "шила на мыло", и на новом месте все будет сложно. Заробитчанам-Девам лучше в ноябре не ехать за рубеж, потому что там их будут ждать крупные неприятности.

Козерог. Ноябрь у Козерога будет насыщен сложными ситуациями в семье. Будет непросто достичь взаимопонимания со второй половинкой, своими родителями или родителями супруга (супруги). Неизбежны неприятности, связанные с тем, что Козерог будет брать на себя большую ответственность в семейных делах, но не будет в состоянии сделать то, что взвалил на свои плечи. Козерогу категорически противопоказано в этом месяце покупать недвижимость. Ни в коем случае!

Лев.Льва ждет неблагоприятная ситуация в ноябре, особенно во взаимоотношениях с друзьями и родственниками. Отношения могут рушиться на глазах, и друзья легко будут предавать. Все будет сложно, тяжело. Любые попытки введения новшеств или осуществления перемен – все это будет идти очень туго. В ноябре у Льва будет множество трудных ситуаций, в том числе и страшные падения. Потому Льву лучше не отправляться в горные походы – Карпаты и Гималаи подождут. Кроме того, Лев в этом месяце рискует заблудиться в лесу, потому, отправляясь в лес за грибами, ему следует быть крайне внимательным и осторожным. Также Лев рискует попасть в ДТП. Кроме того, будет часто ломаться техника: может "зависнуть" компьютер или заискрить телевизор.

Нейтральным ноябрь будет для следующих знаков:

Стрелец.В ноябре Стрельцу будет в большей мере фартить, чем наоборот. Особенно это будет касаться финансовых дел. Стрельца во второй половине месяца могут ждать перспективные и прибыльные бизнес-проекты, а также выгодные капиталовложения. У представителей этого знака вблизи лунного затмения 30 ноября появится реальная возможность порвать с прошлым и начать новую жизнь, ведь затмение будет происходить в ауре этого знака Зодиака.

Близнецы. То же касается и Близнецов, поскольку именно в их знаке и произойдет лунное затмение. С одной стороны, в ноябре им все будет казаться сложным, труднопреодолимым и невозможным. В конце месяца им лучше никуда не ездить, ни с кем не встречаться, не заключать важных финансовых договоров. Но в первой половине месяца Близнецам следует восстанавливать связи и контакты, медленно, но упорно добиваться своих целей в учебе и профессии. Перед ними могут открыться хорошие перспективы в работе или учебе. Близнецам в первой половине ноября может подфартить.

Рак.Раку непременно нужно постараться обезопасить себя от несчастных случаев, операций и больниц. Потому что самое большое количество несчастных случаев, в том числе и связанных с Covid-19, может быть в ноябре именно у Рака. В первой половине месяца категорически не приветствуются какие-либо поездки, лечение, операции (их лучше отложить). А вот вторая половина месяца обещает быть более благоприятной. Особенно это может касаться недвижимости, дома и семьи. Раку во второй половине ноября благоприятно покупать земельные участки, а также любые средства передвижения.

Читайте такжеЧто нужно и чего нельзя делать при лунном затмении 30 ноябряОвен. Поскольку Марс разворачивается и становится директным, а именно Марс управляет Овном, то во второй половине месяца представителей этого знака может ждать большой фарт, новые возможности, а также наметятся хорошие тенденции. Овну можно рисковать, что-то начинать или открывать, строить масштабные планы. Овен смело может поддаться азарту и делать ставки на скачках – он выиграет. Также представителям этого знака во второй половине месяца неплохо будет заняться конным видом спорта, стрельбой из лука, теннисом, либо просто пойти в спортзал. В материальном плане и в том, что касается работы и коммерции, Овну будет везти после 15 ноября. А вот первая половина месяца сулит Овну сложные ситуации во время переговоров, контактов, могут рушиться отношения с любимыми и родными любви. Не исключено, что могут закончиться любовные отношения, из-за чего у Овна будет разбито сердце. В первой половине месяца может вскрыться предательство. Например, если жена изменяла Овну десять лет, а он, как баран, ни о чем все это время не догадывался, то теперь он обо всем узнает. Все "скелеты в шкафу" Овны вытащат наружу: негативная информация из прошлого станет известна.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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