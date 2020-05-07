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Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой

7 мая 2020, 10:15

Ракам стоит опасаться сплетен, а Овнам приснится вещий сон.

полнолуние
7 мая 2020 наступит полнолуние / УНИАН

В четверг, 7 мая, наступит полнолуние. Это 15 лунный день, он очень хорош для того, чтобы начать какое-то новое дело. Но при этом важно помнить, что это и день искушений, поэтому очень важно выбрать правильный путь. Гороскоп 2020 также предупреждает, что сегодня необходимо сохранять спокойствие - из-за полнолуния многие могут начать проявлять агрессию или, наоборот, впасть в апатию и депрессию. 

Что сегодня "светит" воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня  – Водолей

Логика и здравый смысл помогут преодолеть любые препятствия. Если есть возможность, отправляйтесь за покупками - есть шанс купить нужную вещь по очень выгодной цене. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Весы

Избегайте конфликтов и всегда ищите компромисс. Во второй половине дня возможно Весы получат плохое известие. 

Гороскоп на 7  мая 2020 – Близнецы

Появится возможность помириться с теми, с кем вы в ссоре. День благоприятен для поиска новой работы и смены сферы деятельности. 

Чего ждать огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Лев

Звезды советуют максимально ограничить общение с другими людьми. Лучше уделить внимание индивидуальной деятельности. Не тратье деньги на спонтанные покупки. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Стрелец

Друзья или близкие могут сообщить неприятное известие, которое может очень сильно обострить отношения. Постарайтесь любым способом достичь мирного решения проблемы. 

Гороскоп на 7 мая 2020 – Овен

Овнам приснится вещий сон. Но его исполнения стоит ждать не ранее, чем через неделю. Смело решайте финансовые вопросы - интуиция вас не подведет. 

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Что готовит 7 мая земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня  – Телец

Тельцов ждут неожиданные денежные поступления и ценные подарки. На работе есть шанс получить перспективный проект. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Дева

День благоприятен для спорта и любого физического труда. Дети могут потребовать от вас постоянного внимания и заботы. Не отказывайте им.  

Гороскоп на 7 мая 2020 – Козерог

Не давайте обещаний, вам будет сложно их выполнить. Не доверяйте незнакомым людям - вы можете стать жертвой обмана. 

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Что напрогнозировал гороскоп водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Рак

Остерегайтесь злых языков. Не давайте поводов для сплетен, иначе может пострадать ваша репутация. 

Гороскоп на 7 мая 2020 года – Рыбы

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. На работе на вас могут взвалить дополнительные обязанности. Некоторые Рыбы могут стать жертвами подлого обмана. 

Гороскоп на 7 мая 2020 – Скорпион

Сложный и неоднозначный день. Не спешите давать оценку событиям и людям - все может оказаться не таким, как кажется на первый взгляд. 

Напомним, ранее астролог назвал "черные дни" мая

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