Гороскоп на 7 мая для всех знаков Зодиака: к кому деньги потекут рекой

Ракам стоит опасаться сплетен, а Овнам приснится вещий сон.
В четверг, 7 мая, наступит полнолуние. Это 15 лунный день, он очень хорош для того, чтобы начать какое-то новое дело. Но при этом важно помнить, что это и день искушений, поэтому очень важно выбрать правильный путь. Гороскоп 2020 также предупреждает, что сегодня необходимо сохранять спокойствие - из-за полнолуния многие могут начать проявлять агрессию или, наоборот, впасть в апатию и депрессию.
Что сегодня "светит" воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Водолей
Логика и здравый смысл помогут преодолеть любые препятствия. Если есть возможность, отправляйтесь за покупками - есть шанс купить нужную вещь по очень выгодной цене.
Гороскоп на 7 мая 2020 года – Весы
Избегайте конфликтов и всегда ищите компромисс. Во второй половине дня возможно Весы получат плохое известие.
Гороскоп на 7 мая 2020 – Близнецы
Появится возможность помириться с теми, с кем вы в ссоре. День благоприятен для поиска новой работы и смены сферы деятельности.
Чего ждать огненным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Лев
Звезды советуют максимально ограничить общение с другими людьми. Лучше уделить внимание индивидуальной деятельности. Не тратье деньги на спонтанные покупки.
Гороскоп на 7 мая 2020 года – Стрелец
Друзья или близкие могут сообщить неприятное известие, которое может очень сильно обострить отношения. Постарайтесь любым способом достичь мирного решения проблемы.
Гороскоп на 7 мая 2020 – Овен
Овнам приснится вещий сон. Но его исполнения стоит ждать не ранее, чем через неделю. Смело решайте финансовые вопросы - интуиция вас не подведет.
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Что готовит 7 мая земным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Телец
Тельцов ждут неожиданные денежные поступления и ценные подарки. На работе есть шанс получить перспективный проект.
Гороскоп на 7 мая 2020 года – Дева
День благоприятен для спорта и любого физического труда. Дети могут потребовать от вас постоянного внимания и заботы. Не отказывайте им.
Гороскоп на 7 мая 2020 – Козерог
Не давайте обещаний, вам будет сложно их выполнить. Не доверяйте незнакомым людям - вы можете стать жертвой обмана.
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Что напрогнозировал гороскоп водным знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня – Рак
Остерегайтесь злых языков. Не давайте поводов для сплетен, иначе может пострадать ваша репутация.
Гороскоп на 7 мая 2020 года – Рыбы
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. На работе на вас могут взвалить дополнительные обязанности. Некоторые Рыбы могут стать жертвами подлого обмана.
Гороскоп на 7 мая 2020 – Скорпион
Сложный и неоднозначный день. Не спешите давать оценку событиям и людям - все может оказаться не таким, как кажется на первый взгляд.
Напомним, ранее астролог назвал "черные дни" мая.