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Когда нельзя отправляться в поездки: астролог назвал даты

30 августа 2020, 03:02

На протяжении первого месяца осени лучше не путешествовать, спрогнозировал эксперт.

Астролог посоветовал, что в сентябре 16-24 числа не стоит отправляться в поездки – Гороскоп сентябрь
В сентябре 16-24 числа не стоит отправляться в поездки, посоветовал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что с 16 по 24 сентября не стоит отправляться в поездки, начинать обучение, проводить важные переговоры или оформлять документы.

В сентябре лучше не отправляться в путешествия, в чужой стране можно застрять из-за коронавируса, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, лозунг первого месяца осени – "все идет, как идет".

"…лучше просто накапливать энергию, силы, информацию, чтобы разродиться новыми проектами в октябре-ноябре. Однако стоит продолжать и развивать ранее начатые дела и также искать способы увеличить доходы", – посоветовал астролог.

Ранее Влад Росс предупреждал, что в сентябрьское полнолуние, которое в Украине наступит 2 числа в 8:22, возможны кризисные ситуации, связанные со здоровьем. Астролог говорил, что этот день самый худший для употребления спиртных напитков.

Влад Росс Гороскоп 2020 гороскоп на сентябрь 2020 поездки
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