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"Лукашенко будет бороться до последнего": астролог объяснил, почему Беларуси "заказан" путь Украины

1 сентября 2020, 17:00

Президент Беларуси может приказать армии стрелять, считает эксперт.

Астролог сообщил, что если белорусы пойдут по пути, который Украина выбрала в 2014-м, будет много жертв – Гороскоп Беларусь 2020
Если белорусы пойдут по пути, который Украина выбрала в 2014-м, будет много жертв, сообщил астролог / Reuters

Астролог Влад Росс предупредил, что если в Беларуси граждане начнут двигаться по пути Украины в 2014 году, то в белорусском государстве будет очень много жертв.

Президент Александр Лукашенко может приказать вооруженным силам стрелять, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что глава Беларуси будет бороться за власть до последнего патрона.

"Не дай бог белорусам начать двигаться по пути Украины в 2014 году – будет очень много жертв! Да, таким путем они быстрее установят демократию, но дастся она им большой ценой – ценой многих жизней…", – заявил эксперт.

Напомним, в 2014 году в Украине была Революция Достоинств, в результате которой был снесен режим президента Виктора Януковича.

Ранее Влад Росс прогнозировал, что в 2020 году Александр Лукашенко может неожиданно потерять власть. Астролог говорил, что президент России Владимир Путин "кинет" Лукашенко.

Гороскоп 2020 Влад Росс Александр Лукашенко
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