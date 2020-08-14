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Мэр Киева – не предел: астролог рассказал о политическом будущем Притулы

14 августа 2020, 06:01

Влад Росс убежден, что Сергей Притула способен уложить Кличко на лопатки на киевских выборах.

Сергей Притула
По прогнозу астролога, Сергей Притула вполне может стать и президентом Украины / instagram.com/siriy_ua/

У шоумена, руководителя юмористического шоу "Вар’яти" и члена политсовета партии Голос, на днях заявившего о своем намерении баллотироваться в мэры Киева от партии Голос, Сергея Притулы – большое политическое будущее. А его успех на киевских выборах во многом будет обусловлен правильным стартом кампании.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По мнению астролога, Притула заявил о своем участии в борьбе за кресло столичного мэра в благоприятным момент, когда Меркурий был во Льве, а Лев – это "царский знак и знак успешного пиара". А все те, кто заявил о намерении баллотироваться до 7 августа, совершили фальстарт, и никто из них не сможет выиграть, убежден Росс.

Астролог признался, что, составив гороскоп Сергея Притулы, был шокирован.

"Притула стал открытием и откровением для меня. Я обалдел, когда увидел его дату рождения! А родился он 22 июня 1981 года. Именно в преддверии его дня рождения в этом году произошло самое знаковое затмение! Такое совпадение всегда указывает на судьбоносные и супер-важные годы в жизни человека. Это – первая причина, почему его шансы на победу велики", – рассказал Влад Росс.

Кроме того, по словам астролога, крайне благоприятная, с точки зрения астрологии, ситуация сложится для Сергея Притулы непосредственно в день выборов – 25 октября. И это – вторая причина, почему Росс прогнозирует успех шоумену на выборах.

Читайте такжеПервый шаг к президентству: чего ждать от участия Притулы в киевских выборах"Как и в момент его рождения, 25 октября этого года ретроградный Меркурий будет в сердце Солнца в зодиакальном знаке Рака. Это удивительное совпадение, которое дает Притуле хорошие шансы выйти во второй тур и "положить на лопатки" Кличко. К тому же, Рак всегда указывает на очень патриотичного человека, у которого искренне болит сердце за свою страну и город, где он живет. Многие попрекают Притулу тем, что он – не киевлянин, но, судя по гороскопу (скоплению планет Меркурия, Венеры и Солнца в Раке), сердцем он киевлянин и искренне любит тот город, в котором живет", – отметил Влад Росс.

К тому же, Росс подчеркнул, что в день голосования планета счастья и успеха Венера будет в соединении с Юпитером, планетой большого счастья, власти и успеха в политике.

Астролог уверен, что из всех потенциальных кандидатов на должность мэра Киева только Притула способен изменить столицу к лучшему.

"В день голосования Луна в гороскопе Сергея Притулы будет в доме общественности и популярности в Водолее, то есть она будет в том же положении, что и при рождении Сергея. Водолеи – это всегда реформаторы, потому, став мэром, Сергей Притула преобразит Киев, изменит его до неузнаваемости. Он единственный участник гонки, который реально что-то может изменить в столице", – заверил Росс.

Звезды говорят, что Притула будет успешным в политике, и должность мэра Киева – это далеко не предел для него.

"Говорят, "комик", "актер", "Зеленский №2". Однако восходящий узел его гороскопа – в знаке Льва, знаке правления и царской харизмы. "Королевская комбинация" дает ему возможность занять высокий пост. К слову, Киев находится под влиянием знаков Льва и Овна, а у Притулы Белая Луна в знаке Овна, так что он – "белый воин" (его активная волонтерская деятельность и огромная помощь украинской армии тому доказательство). Не исключено, что впоследствии Сергей Притула станет и президентом Украины", – отметил Влад Росс.

В любом случае, Сергей Притула станет блестящим политиком и добьется многого в этой сфере, утверждает астролог.

"Если в натальной карте человека Юпитер в соединении с Сатурном, как у Притулы, это говорит о большом политическом будущем этого человека, а у Притулы благодаря другим показателям это еще и указывает на большого реформатора", – резюмировал Росс.

Напомним, что 11 августа на съезде партии Голос шоумен и член политсовета этой партии Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева.

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