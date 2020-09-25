Назван самый соблазнительный знак Зодиака

Астрологи считают знак Зодиака Близнецы самым соблазнительным / Reuters

Астрологи узнали, что самый соблазнительный знак Зодиак – Близнецы. Представители этого знака очень эффектны и не любят скучать.

Близнецы могут влюбить в себя одним взглядом, публикует сведения астрологов slovofraza.com.

Эксперты выяснили, что рожденные под этим знаком люди цепляют своей двойственностью и умением накалять страсти на пустом месте.

"…Близнецы особенно соблазнительны для тех, кому надоела их рутинная, привычная жизнь со всеми ее вытекающими процессами…", – отмечается в материале.