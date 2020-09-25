Назван самый соблазнительный знак Зодиака

Люди, рожденные под одним знаком Зодиака, способны влюбить в себя одним взглядом, выяснили эксперты.
Астрологи узнали, что самый соблазнительный знак Зодиак – Близнецы. Представители этого знака очень эффектны и не любят скучать.
Близнецы могут влюбить в себя одним взглядом, публикует сведения астрологов slovofraza.com.
Эксперты выяснили, что рожденные под этим знаком люди цепляют своей двойственностью и умением накалять страсти на пустом месте.
"…Близнецы особенно соблазнительны для тех, кому надоела их рутинная, привычная жизнь со всеми ее вытекающими процессами…", – отмечается в материале.
- Ранее астрологи пришли к выводу, что Близнецы являются одним из умнейших знаков Зодиака.
- Напомним, астролог Влад Росс составил для всех знаков Зодиака гороскоп на 2020 год. В прогнозе говорилось, что Близнецам грозят измены, "кидалово" друзей и критические ситуации в дороге.
Автор: Екатерина Присяжнюк