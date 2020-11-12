Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом

В новолуние 15 ноября 2020 года противопоказаны ряд дел, сообщили астрологи / Скриншот

Астрологи предупредили, что в новолуние в ноябре 2020 года, которое будет в воскресенье, 15 числа, в зодиакальном знаке Скорпиона, ряд дел находятся под запретом.

В новую фазу Луны, в частности, нельзя мстить и проявлять ревность, сообщает slovofraza.com.

По сведениям астрологов, в воскресенье стоит воздержаться от пустых обещаний и лжи, а также от дорогих покупок.

Новолуние – ноябрь 2020: что еще противопоказано делать

Ненавистные дела лучше отложить;

Не стоит заниматься генеральной уборкой, но можно навести легкий порядок;

Не стоит делать перестановку;

Лучше не выбрасывать вещи.

"…В этот день вместе с мусором можно случайно "вымести" удачу и счастье…", – предупредили эксперты.

Ранее астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в ноябре в Украине наступит 15 числа в 7:07 утра.

Эксперт говорил, что в этот день можно, в частности, использовать свежие возможности и организовывать новый бизнес.