Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом

Во время старта новой фазу Луны лучше не давать пустые обещания, поделились эксперты.
Астрологи предупредили, что в новолуние в ноябре 2020 года, которое будет в воскресенье, 15 числа, в зодиакальном знаке Скорпиона, ряд дел находятся под запретом.
В новую фазу Луны, в частности, нельзя мстить и проявлять ревность, сообщает slovofraza.com.
По сведениям астрологов, в воскресенье стоит воздержаться от пустых обещаний и лжи, а также от дорогих покупок.
Новолуние – ноябрь 2020: что еще противопоказано делать
- Ненавистные дела лучше отложить;
- Не стоит заниматься генеральной уборкой, но можно навести легкий порядок;
- Не стоит делать перестановку;
- Лучше не выбрасывать вещи.
"…В этот день вместе с мусором можно случайно "вымести" удачу и счастье…", – предупредили эксперты.
- Ранее астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в ноябре в Украине наступит 15 числа в 7:07 утра.
- Эксперт говорил, что в этот день можно, в частности, использовать свежие возможности и организовывать новый бизнес.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк