Время кидалова: как пережить опасное лунное затмение в июне

Лунное затмение в июне 2020 совпало с полнолуние. К тому же оно пройдет под воздействием Марса и Венеры. Что нельзя делать в этот период, выяснил Главред.
Лунное затмение в июне 2020 наступит 5-го числа. Оно пройдет в знаке Стрельца, под воздействием Марса и Венеры.
Как уже предупреждал астролог Влад Росс, это будет время кидалова и финансовых афер, когда категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела. Детальнее читайте в нашем материале Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020.
Лунное затмение в июне 2020 – когда начинается, где будет видно
Начало затмения – в 20:45 по киевскому времени, пик – в 22:25, а закончится всё в 00:04.
Хорошо видно это затмение будет в Европе, Азии, Австралии, Южной Америке и Африке.
Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года
Из-за влияния Венеры – в зоне риска в первую очередь окажутся личные отношения. Стоит быть особо внимательными как людям семейным, так и одиноким (последние могут попасться на удочку брачных аферистов и прочих мошенников).
Наибольшее влияние это лунное затмение окажет на людей, что рождены в конце ноября – начале декабря. Из знаков Зодиака – еще Дева, Близнецы, Рыбы и Стрельцы. Детальнее читайте в материале Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом".
В лунное затмение не стоит:
- принимать решения, у которых могут быть далеко идущие последствия – особенно это касается любовной сферы (например, предложение руки и сердца точно стоит отложить);
- начинать новые проекты;
- принимать важные финансовые решения, в том числе касательно дорогостоящих инвестиций;
- брать в долг и принимать дорогие подарки – они выйдут боком;
- злоупотреблять алкоголем;
- провоцировать конфликты и поддаваться гневу;
- садиться за руль без крайней нужды;
- заниматься сексом без защиты: у ребенка, которого зачали в этот период, согласно астрологическому прогнозу, будет непростая, даже трудная судьба;
- искать важные знакомства.