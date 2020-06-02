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Время кидалова: как пережить опасное лунное затмение в июне

2 июня 2020, 21:01

Лунное затмение в июне 2020 совпало с полнолуние. К тому же оно пройдет под воздействием Марса и Венеры. Что нельзя делать в этот период, выяснил Главред.

Обманное лунное затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать
Обманное лунное затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать / Reuters

Лунное затмение в июне 2020 наступит 5-го числа. Оно пройдет в знаке Стрельца, под воздействием Марса и Венеры.

Как уже предупреждал астролог Влад Росс, это будет время кидалова и финансовых афер, когда категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела. Детальнее читайте в нашем материале Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020.

Лунное затмение в июне 2020 – когда начинается, где будет видно

Начало затмения – в 20:45 по киевскому времени, пик – в 22:25, а закончится всё в 00:04.

Хорошо видно это затмение будет в Европе, Азии, Австралии, Южной Америке и Африке.

Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года

Из-за влияния Венеры – в зоне риска в первую очередь окажутся личные отношения. Стоит быть особо внимательными как людям семейным, так и одиноким (последние могут попасться на удочку брачных аферистов и прочих мошенников).

Наибольшее влияние это лунное затмение окажет на людей, что рождены в конце ноября – начале декабря. Из знаков Зодиака – еще Дева, Близнецы, Рыбы и Стрельцы. Детальнее читайте в материале Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом".

В лунное затмение не стоит:

  • принимать решения, у которых могут быть далеко идущие последствия – особенно это касается любовной сферы (например, предложение руки и сердца точно стоит отложить);
  • начинать новые проекты;
  • принимать важные финансовые решения, в том числе касательно дорогостоящих инвестиций;
  • брать в долг и принимать дорогие подарки – они выйдут боком;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • провоцировать конфликты и поддаваться гневу;
  • садиться за руль без крайней нужды;
  • заниматься сексом без защиты: у ребенка, которого зачали в этот период, согласно астрологическому прогнозу, будет непростая, даже трудная судьба;
  • искать важные знакомства.
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