Время кидалова: как пережить опасное лунное затмение в июне

Обманное лунное затмение 5 июня 2020 – что нельзя делать / Reuters

Лунное затмение в июне 2020 наступит 5-го числа. Оно пройдет в знаке Стрельца, под воздействием Марса и Венеры.

Как уже предупреждал астролог Влад Росс, это будет время кидалова и финансовых афер, когда категорически противопоказано заключать важные сделки, проводить важные встречи и переговоры, начинать новые проекты или дела. Детальнее читайте в нашем материале Коридор затмений и разгул ужасов: что нас ждет в июне 2020.

Лунное затмение в июне 2020 – когда начинается, где будет видно

Начало затмения – в 20:45 по киевскому времени, пик – в 22:25, а закончится всё в 00:04.

Хорошо видно это затмение будет в Европе, Азии, Австралии, Южной Америке и Африке.

Что нельзя делать на лунное затмение 5 июня 2020 года

Из-за влияния Венеры – в зоне риска в первую очередь окажутся личные отношения. Стоит быть особо внимательными как людям семейным, так и одиноким (последние могут попасться на удочку брачных аферистов и прочих мошенников).

Наибольшее влияние это лунное затмение окажет на людей, что рождены в конце ноября – начале декабря. Из знаков Зодиака – еще Дева, Близнецы, Рыбы и Стрельцы. Детальнее читайте в материале Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом".

В лунное затмение не стоит: