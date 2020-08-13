Переломный момент близок: астролог рассказал, чем закончатся протесты в Беларуси

Астролог прогнозирует крах режима Лукашенко и победу белорусской революции / Reuters

Ближайшие выходные, 15-16 августа, станут переломным периодом в протестах, охвативших Беларусь. Эти дни во многом определят исход протестов.

Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что неспроста символом белорусской революции стала песня Виктора Цоя "Перемен".

"Дата гибели Цоя, который, как говорит одна из версий, был убит КГБ Советского Союза в автокатастрофе, то есть 15 августа, может стать решающей для Беларуси. В этот день может произойти перелом ситуации, связанный с тем, что многие силовики откажутся выполнять приказы кровожадного диктатора и перейдут на сторону народа", – считает Росс.

По словам астролога, в натальной карте Александра Лукашенко 15-16 августа будет точный аспект планет, указывающий на судьбоносное предательство.

Читайте такжеЛукашенко стал анахронизмом и должен уйти"Нептун, управляющий карьерой и властью, именно в эти дни в гороскопе Лукашенко встанет в жесткую оппозицию к Марсу с Черной Луной в Овне. Нептун всегда указывает на предательство, а Марс – силовые структуры", – пояснил Влад Росс.

Кроме того, отмечает Росс, у Лукашенко весь август будет сохраняться "стойкая крестовая ситуация", что указывает на то, что ему не продержаться на своих позициях больше двух недель.

"Если Лукашенко продержится месяц, это будет нечто. Значит, батька просто железный и способный переть против звезд!", – добавил астролог.

При этом Влад Росс заверил, что в этот непростой для белорусов период не произойдет ни захвата Беларуси Россией, ни ввода российских войск на ее территорию

"Все решит белорусский народ, причем уже в ближайшее время", – убежден Росс.

В итоге, по прогнозу астролога, Светлана Тихановская, которая была вынуждена бежать в Литву, вскоре вернется в Беларусь и будет провозглашена президентом.

"После этого Тихановская выполнит свое обещание – объявит досрочные президентские выборы, которые впервые пройдут в Беларуси честно и прозрачно", – заверил Влад Росс.

Напомним, что ранее астролог Влад Росс предсказал проигрыш Александра Лукашенкона выборах и колоссальные фальсификации, которые он провернет, "нарисовав" себе победу. Тогда же он предсказал и революцию в Беларуси, которая свергнет "последнего диктатора Европы".

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