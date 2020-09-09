Под одним знаком Зодиака рождается больше всего гениев – астролог

Больше всего гениев рождается под знаком Зодиака Водолей, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что под знаком Зодиака Водолей рождается больше всего гениев.

У гениальности есть и обратная сторона медали, у каждого гения непременно будут свои причуды, паранойя и одержимости, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, среди Водолеев нередко встречаются психи.

"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку...", – сказал астролог.