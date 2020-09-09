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Под одним знаком Зодиака рождается больше всего гениев – астролог

9 сентября 2020, 05:05

Гениальность имеет обратную сторону медали, отметил эксперт.

Астролог сообщил, что больше всего гениев рождается под знаком Зодиака Водолей – Гороскоп 2020
Больше всего гениев рождается под знаком Зодиака Водолей, сообщил астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс поделился, что под знаком Зодиака Водолей рождается больше всего гениев.

У гениальности есть и обратная сторона медали, у каждого гения непременно будут свои причуды, паранойя и одержимости, поделился эксперт с Главредом.

По словам собеседника, среди Водолеев нередко встречаются психи.

"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку...", – сказал астролог.

  • Ранее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
  • Астролог говорил, что Водолеи могут встретить кармического партнера, любовь всей своей жизни и вступить в брак.
  • Эксперт предупредил, что в первой половине сентября Водолеям грозят ДТП, несчастные случаи, они могут получить переломы.
гороскоп Водолей Влад Росс
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