Под одним знаком Зодиака рождается больше всего гениев – астролог

Гениальность имеет обратную сторону медали, отметил эксперт.
Астролог Влад Росс поделился, что под знаком Зодиака Водолей рождается больше всего гениев.
У гениальности есть и обратная сторона медали, у каждого гения непременно будут свои причуды, паранойя и одержимости, поделился эксперт с Главредом.
По словам собеседника, среди Водолеев нередко встречаются психи.
"Очень часто гениальность и чудаковатость (или даже шизофрения) ходят рука об руку...", – сказал астролог.
- Ранее Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
- Астролог говорил, что Водолеи могут встретить кармического партнера, любовь всей своей жизни и вступить в брак.
- Эксперт предупредил, что в первой половине сентября Водолеям грозят ДТП, несчастные случаи, они могут получить переломы.
Автор: Екатерина Присяжнюк