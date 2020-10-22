"Ступеньки к счастью": астролог сказала, чьи мечты осуществятся

В 2020-м мечты Тельцов осуществятся, поделилась астролог / sobakidendy-news.ru

Гороскоп на ноябрь 2020 года пообещал знаку Зодиака Телец романтику, флирт и фантастические мечты о прекрасном, которые воплотятся в жизнь в этом году.

Все события в ноябре необходимо воспринимать позитивно, они – ступеньки к счастью, по которым к нему нужно идти, публикует прогноз российского астролога Василисы Володиной slovofraza.com.

Эксперт отметила, что на протяжении месяца Тельцы будут уверены в том, что идут по верному пути и будут думать о позитивных изменениях в жизни в близком будущем, в частности, о получении поста руководителя.

"Для Тельцов ноябрь станет месяцем романтики и флирта, приключений и фантастических мечтаний о прекрасном, но, самое главное – все эти мечтания сбудутся уже в этом году!..", – поделилась Володина.

Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом для Тельцов на октябрь 2020 года.

По словам эксперта, во второй половине месяца Тельцы смогут добиться целей, поставленных в деятельности.