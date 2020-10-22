"Ступеньки к счастью": астролог сказала, чьи мечты осуществятся

Гороскоп на ноябрь 2020 позитивный для Тельцов, спрогнозировала Володина.
Гороскоп на ноябрь 2020 года пообещал знаку Зодиака Телец романтику, флирт и фантастические мечты о прекрасном, которые воплотятся в жизнь в этом году.
Все события в ноябре необходимо воспринимать позитивно, они – ступеньки к счастью, по которым к нему нужно идти, публикует прогноз российского астролога Василисы Володиной slovofraza.com.
Эксперт отметила, что на протяжении месяца Тельцы будут уверены в том, что идут по верному пути и будут думать о позитивных изменениях в жизни в близком будущем, в частности, о получении поста руководителя.
"Для Тельцов ноябрь станет месяцем романтики и флирта, приключений и фантастических мечтаний о прекрасном, но, самое главное – все эти мечтания сбудутся уже в этом году!..", – поделилась Володина.
- Напомним, астролог Влад Росс поделился гороскопом для Тельцов на октябрь 2020 года.
- По словам эксперта, во второй половине месяца Тельцы смогут добиться целей, поставленных в деятельности.
Знак Зодиака Телец
Всего есть 12 знаков Зодиака. Телец – один из трех земных Знаков. Тельцами считаются люди, которые родились в период с 21 апреля по 21 мая.