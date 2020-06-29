УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Затмение 5 июля 2020 года: когда произойдет в Украине и что спровоцирует

В июле в один день будет и затмение, и полнолуние, отметил эксперт.

29 июня 2020, 16:41
Астролог поделился, что июльское лунное затмение в Украине произойдет утром – Затмение 5 июля 2020 астрология
Июльское лунное затмение в Украине произойдет утром, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс сообщил, что лунное затмение 5 июля 2020 года в Украине будет полутеневым, оно произойдет в 7:20 и будет едва заметным.

Затмение произойдет в один день с полнолунием, особенно остро встанут вопросы отношений с родителями, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, поднимутся вопросы профессионального выбора, профессиональных достижений, проблемы семейных ценностей, и, возможно, придется задуматься о вопросах недвижимости.

"Не рекомендуется в июле что-либо делать поспешно, в том числе поспешные выводы, особенно в первой половине месяца. Импульсивность в первой половине месяца будет мешать и вредить", – сказал эксперт.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветаниеРосс добавил, что в первой половине месяца нельзя вступать в долговые обязательства и не стоит давать обещания.

Напомним, 5 июня начался коридор затмений, этот период закончился 21 числа, в день летнего солнцестояния, – тогда было кольцевое солнечное затмение (называют сатанинским). В Украине затмение было скорее полутеневым, чем кольцевым.

Влад Росс затмение 2020 лунное затмение полнолуние 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Затмение 5 июля 2020 года: когда произойдет в Украине и что спровоцирует». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:46
Медузы на любой вкус, шторм и отсутствие карантина: что творится на курортах Украины
16:41
Затмение 5 июля 2020 года: когда произойдет в Украине и что спровоцирует
16:39
"Масоны, олигархи, Порошенко": социологи спросили у украинцев, кто виновен в пандемии коронавируса
16:16
Точный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
15:58
Социологи узнали, как украинцы относятся к делам против Порошенко Видео
15:55
Новая эротика: Асмус снова разделась для фильма
15:37
Названы счастливчики, которым не нужна самоизоляция при въезде в Украину Видео
15:19
Лучшие гадания на Ивана Купала и как сплести правильный венок Видео
15:10
В Украине хотят уполномочить Нацсовет запрещать видео в YouTube и блокировать сайты
15:04
В Харькове мужчина неделю просидел в квартире с трупами родителей - опубликовано фото
15:00
Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине Видео
14:58
Украинцы смогут попасть в Грецию: названа дата и условия
14:46
Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта
14:07
Суд перенес заседание по делу о монополии "Тедис" на рынке сигарет
13:57
Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной
13:53
Никакого ослабления: Киев и дюжина областей не могут вырваться из-под власти коронавируса Видео
13:27
Зальет и поджарит: синоптик дала прогноз погоды на конец июня Видео
13:23
В России нашли мешки с кровью и документами умерших от COVID-19
13:01
В Луганской области на шахте произошел смертельный инцидент
12:47
"Киев превращается в село": полуголый мужчина на коне заехал в магазин за пивом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять