Затмение 5 июля 2020 года: когда произойдет в Украине и что спровоцирует

Июльское лунное затмение в Украине произойдет утром, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс сообщил, что лунное затмение 5 июля 2020 года в Украине будет полутеневым, оно произойдет в 7:20 и будет едва заметным.

Затмение произойдет в один день с полнолунием, особенно остро встанут вопросы отношений с родителями, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, поднимутся вопросы профессионального выбора, профессиональных достижений, проблемы семейных ценностей, и, возможно, придется задуматься о вопросах недвижимости.

"Не рекомендуется в июле что-либо делать поспешно, в том числе поспешные выводы, особенно в первой половине месяца. Импульсивность в первой половине месяца будет мешать и вредить", – сказал эксперт.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 30 июня: влиятельный покровитель и процветаниеРосс добавил, что в первой половине месяца нельзя вступать в долговые обязательства и не стоит давать обещания.

Напомним, 5 июня начался коридор затмений, этот период закончился 21 числа, в день летнего солнцестояния, – тогда было кольцевое солнечное затмение (называют сатанинским). В Украине затмение было скорее полутеневым, чем кольцевым.