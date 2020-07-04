Затмение 5 июля 2020: каким будет, и что можно делать

Во время лунного затмения в июле можно прощаться с отжившими связями, поделилась Василиса Володина / УНИАН

Лунное затмение, которое произойдет утром 5 июля, прогнозируется слабеньким в плане негатива и может сопровождаться хорошими событиями.

Затмение поставит жирную точку в непростом периоде, который тянулся с начала лета, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

В затмение 5 июля 2020 можно ослаблять конфликтные ситуации, выходить из круга проблем, прощаться с отжившими связями, бороться с дурными привычками, поделилась астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram.

"…когда затмение лунное и на Южном узле (как сейчас), лучше сбываются мечты не о новом, а о том, чтобы какой-то активный и большой процесс ушел в прошлое, ослабел, исчез из вашей жизни", – поделилась эксперт.

Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: кому беречь себяРанее Влад Росс говорил, что 5 июля в Украине затмение Луны произойдет в 7:20, оно будет полутеневым и едва заметным. Эксперт отметил, что лунное затмение произойдет в один день с полнолунием.

Росс добавил, что поднимутся вопросы профессионального выбора, профессиональных достижений, проблемы семейных ценностей, и, возможно, придется задуматься о вопросах недвижимости. Астролог предупредил, что особенно остро встанут вопросы отношений с родителями.