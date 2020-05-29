УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"

29 мая 2020, 13:31

В июне в один день будет и затмение, и полнолуние, из-за этого возможны проблемы со сном, отметила эксперт.

Астролог сообщила, что июньское затмение Луны больше всего повлияет на тех, кто родились в конце ноября – в начале декабря – Затмение июнь 2020
Июньское затмение Луны больше всего повлияет на тех, кто родились в конце ноября – в начале декабря, сообщила астролог / УНИАН

Астролог Людмила Халанская предупредила, что влияние лунного затмения, которое произойдет в пятницу, 5 июня (в этот же день будет полнолуние), больше всего ощутят люди, родившиеся в конце ноября – в начале декабря.

Эксперт в блоге на Obozrevatel отметила, что из-за затмения и полнолуния возможны нарушения сна, может быть повышена возбудимость.

Халанская добавила, что в дни, ближайшие к затмениям, необходимо приделять больше внимания своему здоровью.

"В ближайшие к затмениям дни следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья", – отметила она.

Ранее стало известно, что будет коридор затмений, его откроет лунное затмение 5 июня, потом 21 числа – в день летнего солнцестояния – будет солнечное затмение, а 5 июля произойдет еще одно затмение Луны.

Астролог Влад Росс прогнозировал, что в июне из-за коридора затмений в жизни людей могут произойти важные перемены, возможно изобретение вакцины от китайского коронавируса Covid-19.

Людмила Халанская астролог затмение Гороскоп 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:38
Когда Украина должна получить кредит от МВФ: названа дата и сумма
13:31
Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"
13:24
Премия МузТВ 2020 не состоится из-за коронавируса
13:18
Скандал с картинами Порошенко: стало известно о судьбе коллекции экс-президента Видео
12:59
Изнасилование в Кагарлыке: бывший муж жертвы рассказал новые подробности о зверствах в полиции
12:52
"Кличко, выходи": в центре Киева зажгли файеры и перекрыли движение по Крещатику
12:43
Холостяк 10 сезон - постшоу 29-05-2020 - Макс и Даша вместе, или нет Видео
12:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 29 мая
12:18
Простреленные окна и гильзы на траве: что происходит в Броварах после массовой перестрелки Фото Видео
12:12
Звонки недоступны: Vodafone сообщил о сбое в работе
12:10
Стас Костюшкин рассказал об оральном изнасиловании в детстве Видео
11:46
Чего ждать от курса в первую неделю июня: аналитик дал прогноз
11:40
Соник в Кино 2: Paramount готовит сиквел знаменитого фильма
11:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 мая: масса удовольствий и западня Видео
11:00
Разборки банд маршрутчиков: что известно о перестрелке в Броварах Фото Видео
10:58
Дочь Оли Поляковой показала своего парня Видео
10:57
Стало известно, ждать ли украинцам повышения тарифов на электроэнергию Видео
10:41
Как Украине избежать катастрофического сценария мнение
10:01
"Ах ты ж, су*а, уроды, я вас сейчас": уцелевший в бойне на Житомирщине рассказал подробности Видео
09:54
Названы новые возможные симптомы коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять