Лунное затмение 2020: астролог предупредила, кто окажется "под ударом"

Июньское затмение Луны больше всего повлияет на тех, кто родились в конце ноября – в начале декабря, сообщила астролог / УНИАН

Астролог Людмила Халанская предупредила, что влияние лунного затмения, которое произойдет в пятницу, 5 июня (в этот же день будет полнолуние), больше всего ощутят люди, родившиеся в конце ноября – в начале декабря.

Эксперт в блоге на Obozrevatel отметила, что из-за затмения и полнолуния возможны нарушения сна, может быть повышена возбудимость.

Халанская добавила, что в дни, ближайшие к затмениям, необходимо приделять больше внимания своему здоровью.

"В ближайшие к затмениям дни следует быть более осторожными и внимательными в контактах и в отношении своего здоровья", – отметила она.

Ранее стало известно, что будет коридор затмений, его откроет лунное затмение 5 июня, потом 21 числа – в день летнего солнцестояния – будет солнечное затмение, а 5 июля произойдет еще одно затмение Луны.

Астролог Влад Росс прогнозировал, что в июне из-за коридора затмений в жизни людей могут произойти важные перемены, возможно изобретение вакцины от китайского коронавируса Covid-19.