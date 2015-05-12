Андрей Макаревич намерен судиться с российскими СМИ за распространение слухов

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич возмущен слухами, которые распространились в российских СМИ.

Отметим, 9-го мая в российской прессе появилась информация, будто музыканта избили во время выступления на закрытом концерте перед руководством Харьковской области. Сообщалось, что его песни не понравились одному из военных командующих Вооруженных Сил Украины, который якобы сломал гитару головой артиста.

Новость мгновенно разлетелась по сети и российских изданиях, однако представитель Макаревича Антон Чернин официально заявил об опровержении этих фактов и добавил, что артиста вообще не было на территории Украины в День Победы, передает ТСН.ua.

"Ничего подобного не было. Все придумано. Макаревич даже в Украину не ездил, концерта не было, турне не было. Солгали все от первой до последней буквы.", – сообщил Чернин.

Кроме этого, пресс-секретарь заявил о возможном обращении в суд со стороны музыканта в случае повторного появления подобной информации в прессе.

"С теми, кто эту информацию будет продолжать распространять, с теми мы, наверное, будем судиться", – отметил представитель артиста. Антон Чернин также добавил, что Макаревич вообще не дает концертов перед военными, поскольку он является пацифистом.

Напомним, известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич снялся в социальном ролике ко Дню Победы для украинского телевидения.