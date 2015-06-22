Режиссеру Национальной оперы Украины вручили орден "Звезда Италии"

Главный режиссер Национального Академического театра оперы и балеты Анатолий Соловьяненко получил орден "Звезда Италии" за весомый личный вклад в популяризацию итальянской культуры.

Награду ему вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Фабрицио Романо перед спектаклем "Норма", отмечает Канал24.

Посол в своей речи назвал выдающимися явлениями современной оперной культуры поставленные Соловьяненко на киевской сцене оперы Верди "Дон Карлос" и Беллини "Норма" и отметил, что далеко не каждый режиссер, который сотрудничает даже с прославленным миланским "Ла Скала", был удостоен этой высокой награды.

Соловьяненко поблагодарил за высокое признание, ведь оперное искусство родилось именно в Италии и, именно эта страна является "Меккой" для поклонников оперы.

Орден "Звезда Италии" является высшей государственной наградой Итальянской Республики, которой могут быть награждены иностранные граждане.

Отметим, за постановку оперы Беллини "Норма" Анатолию Соловьяненко в 2011 году была присуждена Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, ранее певица с мировым именем Людмила Монастырская получила диплом и отличие лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.