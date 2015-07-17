Победительница "Детского Славянского Базара" выигранные деньги отдала детям из АТО

В Витебске состоялся ежегодный Международный детский музыкальный конкурс "Витебск 2015" ("Детский Славянский Базар").

Украину в этом году представили артистки Продюсерского центра PARADIZ Даша Пышная, занявшая 3 место, и Дарина Галицкая, которая стала обладательницей первого места.

Гран-при завоевала представительница Казахстана Луиза Нуркуатова, пишет Гламурчик.

Помимо почетных призов, талантливые украинки были отмечены, в том числе и денежными призами: Дарина Галицкая получила сертификат на сумму трех тысяч долларов (1 место), Даша Пышная была отмечена сертификатом на одну тысячу долларов (3 место), разделив его с участницей из России Вероникой Устимовой.

По приезду в Киев Даша Пышная пожертвовала свой заслуженный "гонорар" детям из Марьинки, зоны АТО. Юная артистка проявила добрую инициативу во время благотворительного аукциона, который на днях проходил в музейном комплексе "Мистецький Арсенал". В качестве лотов послужили ящики из-под снарядов, привезенные из фронта, раскрашенные известными художниками Украины:

"Я понимаю, насколько сейчас тяжело детям из АТО. Пусть моя помощь не настолько масштабна, но надеюсь, что эта частичка поддержки и внимания перейдет в нужные руки деткам из Марьинки. Это мой первый конкурс, где я выиграла денежный приз, после чего решила, если мне снова улыбнется удача, я обязательно буду передавать средства на благотворительность".

В Украине талантливых исполнительниц встречали с шарами и подарками.

Отметим, что в первый конкурсный день на "Детском Славянском Базаре" участники исполняли хиты своей страны, а во второй день удивили иностранными композициями - 11-ти летняя Даша исполнила кавер на популярную песню "I dreamed a dream", а Дарина, в свою очередь, преподнесла на суд жюри песню "Feeling Good".

Напомним, ранее на детском "Славянском базаре" победила 9-летняя украинка Анастасия Багинская.