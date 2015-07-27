Журналист о Кобзоне: то, что он поет — страшнее его безумных аморальных высказываний

Московская газета "Ведомости" рассказывает о письме, которое продюсер ВИА "Земляне" и основатель фонда "Федерация" Владимир Киселев и председатель совета директоров "Российской медиагруппы" Ольга Плаксина направили президенту Владимиру Путину.

Об этом известный украинский журналист Виталий Портников пишет в своем блоге на Espreso.tv.

Основная цель этого письма — создание "идеологического холдинга", который будет помогать руководству России в обработке электората. "Внешнеполитическая ситуация не позволяет делать ставку на зарубежных артистов, нужны собственные, чтобы под рукой были идеологически правильно настроены кумиры миллионов", — пишут Путину Киселев и Плаксина.

На первый взгляд, перед нами банальная попытка принять участие в распиле государственного бюджета России. Причем попытка удачная — собеседник "Ведомостей" в администрации президента дал понять, что государство обязательно поможет "патриотам". Но дело вовсе не только в бюджете. И не только в российском электорате.

Российская "попса", на поддержку которой Кремль и раньше средств не жалел, а теперь и подавно жалеть не будет — значительно более мощное оружие в воздействии на людей и сохранности информационного пространства ненависти, чем программы Дмитрия Киселева и Михаила Леонтьева. О них все ясно — продажные пропагандисты. А вот если бы Иосиф Кобзон ничего не говорил, а только бы пел в праздники? Все было бы хорошо?

Но то, что исполняет Кобзон, страшнее его безумных аморальный высказываний. Советская эстрада была выстроена — как и эстрада любого тоталитарного режима — по принципу совмещения политического и лирического. При этом в самом политическом смысле происходила подмена — любовь к Родине подменялась любовью к партии или диктатору. Готовность защищать Родину — готовностью выполнить преступный приказ, готовностью к агрессии. Одни и те же певцы пели о любви к партии и любви к женщине, о любви к Родине и любви к Сталину. И все это, в свою очередь, приводило к созданию совершенно искаженной картины мира.

Того, кто не хотел превращаться в поющего пропагандиста, просто выгоняли с эстрады. Исключение, пожалуй, только одно — Алла Пугачева. Но это исключение, подтверждающее общее правило.

После краха Советского Союза советская эстрада никуда не делась. Этот поющий Голем оказался значительно более живучим, нежели его создатель. При этом смысл существования особенно не изменился. Разве что стало больше пошлости, которую раньше не пропускали репертуарные комиссии. Стало больше лагерных мотивов — причем если в советское время они были запрещены, но касались в основном политических репрессий и ГУЛАГа, то в наше время из динамиков полезла неприкрытая уголовщина. Но именно криминализация общества, разделение его на охранников и заключенных были одними из главных рецептов выживания советского авторитаризма.

Популярность российской эстрады в Украине можно понять. Поют на понятном языке. Поют о том, что ближе, чем песни европейских или американских исполнителей. Остаются в рамках той бытовой культуры, которая все еще объединяет жителей постсоветского пространства. Или, быть может, своими песнями эту культуру консервируют? Во всяком случае, авторы письма к Путину хотят, чтобы было именно так.

А мы должны делать все, чтобы было иначе. Потому что пока украинцы в основном будут слушать это — они из "совка" не выберутся.

Напомним, в мае 2015-го Кобзон в ЛНР посвятил убитому главарю банды "Призрак" Мозговому романс.