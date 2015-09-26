"Не слышно вони — и я спокоен": Макаревич стихом заступился за оппозиционного депутата

Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич стихотворением отреагировал на политические гонения, устроенные в России на оппозиционного депутата и журналиста Льва Шлосберга, первым сообщившего о смерти псковских десантников на Донбассе.

Напомним, именно Шлосберг обвинил Кремль в "официальной лжи" об отсутствии своих войск в Украине.

Также напомним, что сам Макаревич неоднократно становился объектом травли за свои проукраинские взгляды, а вот теперь отреагировал на травлю Шлосберга.

Шлосберг навеял...Хожу по краюНе выбираю Стезю другую.Меня спасая,Кричат - "Ондрюша,Вернись на сушу!"Спасибо, зн... Posted by Андрей Макаревич on 25 вересня 2015 р.

Фото: Facebook Андрея Макаревича