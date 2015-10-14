Украинский артист, уехавший в Россию, получает матпомощь в Киеве — ГФС

Известный украинский танцор Денис Матвиенко, работающий в России, три года подряд не декларировал доходы.

Об этом сообщил нардеп Вадим Кривенко, который опубликовал справку Госфискальной службы о финансовом состоянии артиста, пишет korrespondent.net.

В налоговой сообщили, что еще летом вызывали Матвиенко для дачи объяснений, однако танцор не явился.

По данным нардепа, артист получает доходы из нескольких источников и за рубежом (оба пункта подлежат обязательному декларированию в Украине — ред.).

В частности, кроме работы в Мариинском театре (Санкт-Петербург), Матвиенко регулярно гастролирует с балетом "Великий Гэтсби", который идет с аншлагами. По словам самого артиста, спонсоры выделили на постановку более миллиона долларов.

"При этом 6 ноября в очередной раз (Матвиенко — ред.) не против заработать на украинцах во время показа балета во Дворце "Украина"", — пишет нардеп, опубликовавший справку ГФС.

Довідався про гучний скандал, пов"язаний з рішенням танцівника Дениса Матвієнка, який, ще не так давно, закликав "бороти... Posted by Vadim Kryvenko on 12 жовтня 2015 р.

Кроме того, в налоговой добавляют, что в 2013-2015 годах Украина ко всему прочему выплачивала танцору материальную помощь. При этом Известия писали, что Матвиенко, кроме работы в Новосибирске, имел еще один источник дохода — место дублера Сергея Безрукова, объявленного в Украине персоной нон-грата.

Денис Матвиенко возглавит Новосибирский театр оперы и балета в июне 2016 года. В период Евромайдана призывал "бороться с титушками в искусстве". 24 марта 2014 года (после крымских событий) Матвиенко предложил создать "фронт за души украинцев", говоря о том, что "страна готовится к войне".

Фото: facebook.com/matvienko.denis