"Звездные войны" названы лучшим фильмом в истории кино

Популярный сайт статистических исследований FiveThirtyEight опубликовал рейтинг самых пересматриваемых фильмов в истории кино. Первое место в списке заняла франшиза "Звездные войны". В число фаворитов также вошли такие культовые картины, как "Волшебник страны Оз", "Звуки музыки", "Властелин колец" и "Унесенные ветром". Всего в рейтинг попало 25 фильмов, произведенных в разное время.

Топ-10 самых пересматриваемых фильмов:

1. Звездные войны

2. Волшебник страны Оз

3. Звуки музыки

4. Властелин колец

5. Унесенные ветром

6. Крестный отец

7. Принцесса-невеста

8. Побег из Шоушенка

9. Гарри Поттер

10. Форрест Гамп

В исследовании приняли участие 1100 респондентов обоих полов. Исходя их этого, эксперты смогли определить предпочтения в фильмах среди мужчин и женщин. Так, самой пересматриваемой лентой среди сильного пола стала гангстерская драма "Крестный отец", которая вышла на экраны в 1972 году. Среди женской аудитории самым распространенным является фильм-мюзикл "Звуки музыки", вышедший в 1965 году.

Ранее были названы лучшие фильмы всех времен согласно опросу известных актеров. Американское издание Time Out New York опросило 73 кинозвезды, среди которых Том Бейтман, Жюльет Бинош, Джо Демпси, Билл Хейдер, Энтони Маки, Киллиан Мерфи, Энди Серкис, Майкл Шин и другие, на предмет из любимых фильмов. По итогам опроса был составлен рейтинг лучших кинолент, который возглавил фильм "Тутси" (1982) с Дастином Хоффманом. На втором месте оказалась картина "Крестный отец" (1972) с Марлоном Брандо и Аль Пачино, а третью строку рейтинга занял арт-хаусный фильм Джона Кассаветиса "Женщина под влиянием" (1974). В первую десятку также оказались "Новый кинотеатр "Парадизо"" (1988), "Убить пересмешника" (1962), "Крестный отец 2" (1974), "Энни Холл" (1977),"Ночи в стиле буги" (1997), "Красные башмачки" (1948) и "Таксист" (1976).

Напомним, что в 2007 году Американская Киноакадемия отметила 30-летие выхода на экран первой серии классической трилогии "Звездные войны".