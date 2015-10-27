Олег Скрипка озвучит мультик

Певец работает над одним из героев произведения "Маленький принц"
Певец Олег Скрипка озвучит одного из персонажей детского мультфильма "Маленький принц".
Голосом артиста заговорит герой Авиатор. Об этом пишет tvgid.ua.
"Роль Авиатора чрезвычайно интересная для меня и ответственное. Ведь фактически Авиатор - это и есть автор, Экзюпери. К тому же мне интересен сам формат - классическая история преобразований в современную анимацию. Этот фильм одновременно поэтический, глубокий и при этом чрезвычайно интересен. Он побуждает зрителей быть смелее в своих мечтах и более открытым для тех возможностей, которые нам предлагает мир. Уверен, что зрители будут следить за героями, затаив дыхание ", - отметил Скрипка.
Анимационная лента по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери выходит на экраны украинских кинотеатров 26 ноября.
Напомним, недавно "Главред" писал, что В Украине приступили к работе над первым полнометражным мультфильмом по мотивам классического произведения Леси Украинки – "Мавка. Лесная песня".