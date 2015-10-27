Олег Скрипка озвучит мультик

Певец Олег Скрипка озвучит одного из персонажей детского мультфильма "Маленький принц".

Голосом артиста заговорит герой Авиатор. Об этом пишет tvgid.ua.

"Роль Авиатора чрезвычайно интересная для меня и ответственное. Ведь фактически Авиатор - это и есть автор, Экзюпери. К тому же мне интересен сам формат - классическая история преобразований в современную анимацию. Этот фильм одновременно поэтический, глубокий и при этом чрезвычайно интересен. Он побуждает зрителей быть смелее в своих мечтах и ​​более открытым для тех возможностей, которые нам предлагает мир. Уверен, что зрители будут следить за героями, затаив дыхание ", - отметил Скрипка.

Анимационная лента по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери выходит на экраны украинских кинотеатров 26 ноября.

Напомним, недавно "Главред" писал, что В Украине приступили к работе над первым полнометражным мультфильмом по мотивам классического произведения Леси Украинки – "Мавка. Лесная песня".