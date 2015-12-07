Песня группы "Антитіла" набирает популярности в Сети

Новая видеоработа группы "Антитіла" под названием "У книжках" в сети видеохостинга собрала более 174000 просмотров.

"Сама песня является знаковой, и одной из важнейших, которые были написаны за все время существования группы. И как бы нам всем не хотелось, чтобы тема песни оставалась в стороне нашей обыденной жизни, к сожалению, в современных украинских реалиях она есть и будет актуальной и насущной еще долгое время, ― говорится в предисловии к клипу на официальном канале группы.

"Он изучит все цвета, цифры и буквы, закончит школу, институт. Испытывает любовь и дружбу, радость и разочарования. Возможно станет хорошим изобретателем или известным комиком, возможно напишет важный программный код, спасет кому-то жизнь... Но уже никогда не узнает одного ― голоса папы. Война имеет много смыслов... Но войной нельзя оправдать детские слезы. Никогда!", ― говорит вокалист группы "Антитела" Тарас Тополя.

Напомним, ранее известная украинская группа "Антитела" презентовала новый клип на "Завжди моя".