Семь красавиц и актрис театра "Дах" режиссера Влада Троицкого дали концерт в Киеве.

Кабаре Dakh Daughters Band — это пятнадцать музыкальных инструментов, диапазон вокала от украинского плача к строгому гроулингу.

И самое главное, это кабаре, в котором танцуют не полуобнаженные девушки, а интеллектуальные красавицы, которые декламируют тексты Бродского, Шекспира и Андруховича.

У них вообще нет песен. Каждая композиция — это отдельное театральное действо с водоворотом чувств, трогательными героями и невероятными историями. Спектакль кабаре — это микс музыки, театра и классического кабаре.

Только за один год своего существования Dakh Daughters Band покорили Украину и Европу, в том числе французов, которые знают толк в кабаре.

Напомним, украинский режиссер Влад Троицкий назвал единственное условие, при котором война на Донбассе закончится автоматически.