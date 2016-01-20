"Басков, давай, до свидания" — соцсети тролят певца за дружбу с Кадыровым

Россияне резко раскритиковали Николая Баскова за лесть в адрес главы Чечни.

Певца назвали "продажной шкурой" после его поста о том, как он гордится дружбой с Рамзаном Кадыровым.

Последний недавно заявил, что тех, кто находится в оппозиции, следует считать врагами народа и осуждать за подрывную деятельность.

Соответствующий пост Басков разместил на своей странице в Instagram.

"Я горжусь тем, что в лице Рамзана Кадырова дружу с чеченским народом, с его традициями и культурой, его патриотизмом и Верой в большое будущее народов нашей общей Родины — России!" — отметил Басков.

Также он опубликовал фото главы Чечни с подписью: "Кадыров — патриот России".

Пользователи социальной сети сразу отреагировали на такую публикацию, обвинив его в лизобюлюдстве: "Когда в следующий раз будет заварушка с Чечней, беги, Коля, беги туда", — рекомендуют Баскову россияне. "Хорошо подмахнул", "Певцы и есть шакалы. Рубль свою шкуру продадут. Многим смешно читать. Удалите лучше ", "Коля продажная шкура. Не ожидал, ж *** лиз", "Кадыров — новый хозяин России. Позорище!", "Подлизал", "Ох, подлизал, так подлизал, Коля", "Басков, давай, до свидания, такая же проститутка от шоу-бизнеса, как и большинство там. Просто, не культура, а дом терпимости", "Жаль что таких дебилов как ты в России много", — писали под постом Баскова читатели.

Я горжусь тем, что в лице Рамзана Кадырова дружу с чеченским народом, с его традициями и культурой, его патриотизмом и Верой в великое будущее народов нашей общей Родины - России!!! Фото опубликовано NikolaiBaskov (@nikolaibaskov) Янв 19 2016 в 9:33 PST

Напомним, украинская оперная певица Ольга Чубарева заявила, что не готова петь попсу, как Басков.