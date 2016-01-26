Писатель о России: жителям не прививается патриотизм, а скармливается ложь

Российский писатель Виктор Ерофеев заявил, что в РФ населению не прививается патриотизм, а скармливается ложь.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Die Zeit, пишет InoPressa.

В то же время литератор подчеркнул, что телевидение страны все время врет, а пафос этой лжи превратился в инфекцию.

"И так… происходит повсюду — во время так называемого патриотического воспитания в школе, в институте, в армии", — отметил Ерофеев.

В частности, по его словам, "когда, например, говорят, что в Украине воюют не с украинцами, а с американцами, и именно они организовали Майдан, стране не прививается патриотизм, а скармливается ложь".

"Все это лживо, но в этой лжи теперь живут обычные россияне. И они верят в это", — приводят журналисты слова писателя.

Напомним, ранее Виктор Ерофеев заявлял, что президент РФ Владимир Путин, который уже 15 лет пребывает у власти, сначала был похож на угловатого инспектора ГАИ, а потом превратился в "императора".