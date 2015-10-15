Российский писатель о Путине: считает себя непобедимым

Известный российский писатель Виктор Ерофеев заявил, что президент РФ Владимир Путин считает себя непобедимым.

Об этом он сообщил в интервью агентству УНИАН.

В то же время литератор сказал, что "с человеком, который из КГБ, договориться невозможно".

"Потому что это человек, преследующий только свои интересы. Но, помимо всего прочего, не нужно забывать еще и о том, что русский человек любит выступать не в роли функции, а целостности", — отметил Ерофеев.

Обратим внимание, что, по его словам, "разница между Путиным как функцией (КГБ-шником), и человеком — все-таки есть". "При желании в эту щель можно дипломатически просунуться", — добавил писатель.

"Хотя, судя по тому, как он ведет себя с журналистами, считает себя непобедимым. Но мне кажется, что эти журналисты и не задумываются над вопросами, которые нас с вами так волнуют", — цитирует его слова агентство.

Напомним, ранее бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга выразила мнение, что глава российского государства — Владимир Путин — страдает паранойей.