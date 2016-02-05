Меладзе рассказал, по каким критериям оценивали претендентов на "Евровидение-2016"

Продюсер и композитор Констанин Меладзе рассказал, на сколько его голос был важным в национальном отборе на Евровидение 2016 Украина.

Об этом он рассказал в интервью mediananny.

Завтра, 6 февраля, пройдет первый полуфинал национального отбора "Евровидение-2016". Ранее организаторы нацотбора совместно с российским музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена участников, которые прошли в полуфинал отбора в Украине.

Среди них – Тоня Матвиенко, Лавика, Аида Николайчук, дуэт "НеАнгелы", Джамала, группа "The Hardkiss", Светлана Тарабарова и другие.

Константин Меладзе рассказал mediananny.com, по каким критериям члены отборочного тура отбирали претендентов на участие в песенном конкурсе Евровидение 2016.

"Здесь, в отличие от различного вида талант-шоу, у нас абсолютно конкретная цель: выбрать человека или людей, готовых в той или иной степени успешно представить Украину на международном конкурсе. Поэтому здесь, конечно, в основном рассматривались люди профессиональные. И критерии были простейшие. Сам артист: насколько он подготовлен, талантлив и профессионален. И песня, которая тоже имеет огромное значение. А в данном случае нужна была еще и композиция, подходящая по формату: конкурсная, эффектная и т.п", — сказал Константин.

Также Меладзе уточнил, что сам он никакого решение не принимал, а все было коллегиально решено вместе со всеми организаторами нацотбора.

"Мой голос был важен исключительно с той точки зрения, что я по роду деятельности — музыкальный продюсер, и ко мне есть определенное доверие. Но я отнюдь не настаивал на каких-либо вариантах, не давил вкусовщиной и субъективщиной. Все было очень демократично... 18 артистов, которые прошли в полуфиналы, — это уже результат коллегиального решения. Причем разногласий по поводу этих 18 человек у нас не было", — добавил продюсер.

Напомним, Тоня Матвиенко записала для "Евровидения" песню с раритетным бабушкиным пением.