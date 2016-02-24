Российский политик: Джамале специально накрутили голоса, чтобы уязвить Россию

Ряд российских политиков назвали песню Джамалы для "Евровидения-2016" политизированным шагом.

Об этом сообщают novosti-n.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин надеется, что оргкомитет "Евровидение" не допустит к конкурсу украинскую певицу Джамалу с песней о депортации крымских татар: подобные композиции лишь политизируют мероприятие.

"Странный выбор. Я уверен, что там (голоса) накрутили специально, чтобы лишний раз уязвить Россию", — сказал Деньгин.

"Большинство граждан (Украины), которые не получают ни зарплат, ни пенсий, позволить себе смотреть "Евровидение" не смогут, потому что, во-первых, у них нечем платить за электричество, во-вторых, им вообще наплевать будет на это "Евровидение", — отметил парламентарий.

По его мнению, такой выбор композиции доказывает политизированность самого конкурса.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские СМИ начали "психологическую войну" против Джамалы.