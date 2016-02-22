Российские СМИ начали "психологическую войну" против Джамалы — Чубаров

В российских СМИ развязана настоящая психологическая война, направленная на унижение певицы крымскотатарского происхождения Джамалы.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Русские шовинисты — от неизвестных обывателей до уродливых московских политиков — в ужасе от того, что победителем "Евровидения-2016" может стать украинская/крымская исполнительница Джамала", — отметил Чубаров.

Он напомнил, что граждане Украины, жители оккупированного Россией Крыма не смогут 21 февраля участвовать в голосовании на национальном финальном отборе "Евровидения–Украина" и призывал остальных украинцев голосовать за Джамалу.

"Принятые мною и моими коллегами усилия, чтобы обеспечить голосование жителей оккупированного Крыма не увенчались успехом. Российские кампании, обеспечивающие телефонную связь в оккупированном Крыму, отказали в проведении голосования жителями Крыма. В обращениях, получаемых мной из Крыма, граждане Украины — люди разных национальностей, просят меня, чтобы я от их имени призвал всех, кто живет на материковой Украине, проголосовать 21 февраля 2016 года за Джамалу — бесспорную фаворитку среди конкурсантов финального отбора", — отметил Чубаров.

"Знаю, что победа Джамалы на Евровидении-2016 будет свидетельствовать о высоком уровне музыкальной культуры Украины!

Но знаю и то, что победа Джамалы на Евровидении-2016 продемонстрирует также всему миру колоссальный моральный дух украинской политической нации, объединенной в борьбе против агрессора — России", — подчеркнул политик.

Как известно, финал национального отбора состоится 21 февраля. По итогам зрительского и судейского голосования будет определен артист, который будет представлять Украину на "Евровидении-2016".

СМИ также сообщали, что Джамала попала на страницы британского издания "The Guardian". Англичан поразило, что в основе ее песни "1944" о депортации крымских татар лежит реальная история семьи певицы.

видео: ТСН