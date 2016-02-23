Аксенов боится выступления Джамалы на Евровидении: она политизирует конкурс

Марионетка Кремля в оккупированном Крыму Сергей Аксенов считает, что отправлять на Евровидение от Украины Джамалу недопустимо, поскольку это якобы "политизирует" конкурс.

Об этом он завил РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что политизировать музыкальный конкурс "Евровидение", используя трагедию крымско-татарского народа, недопустимо.

Украину на "Евровидении-2016" представит 32-летняя певица Сусана Джамаладинова, выступающая под именем Джамала, крымско-татарского происхождения. Джамала победила в финале национального отбора с песней "1944" о депортации крымских татар при Сталине.

"Это политика, зачем это делать. Это нечестно и непорядочно. Категорически нельзя политизировать, это абсолютно неприемлемо для "Евровидения", — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что с таким же успехом можно было бы исполнить песню о преступлениях украинских националистов.

Напомним, Виталий Портников объяснил, почему близкие к власти российские СМИ с таким возмущением отозвались о решении Украины отправить Джамалу на "Евровидение".