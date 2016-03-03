Группа "ДахаБраха" выступила с живым музыкальным сопровождением к фильму Довженко "Земля"

2 марта украинская этно-хаус группа "ДахаБараха" впервые за последние полгода выступила в стране с живым музыкальным сопровождением к фильму Александра Довженко "Земля".

Об этом пишет "КП" в Украине.

В кинотеатре "Оскар" фильм показали участникам форума Kyiv Film Encounters — дистрибьюторам, представителям кинотеатров и кинокомпаний из Великобритании, Казахстана, Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. Также на показ пришли украинские деятели культуры.

Солист Марко Галаневич после "концерта" рассказал, что сейчас 99 процентов выступлений музыкантов проходит вне Украины, поэтому, когда в следующий раз украинцы смогут увидеть "Землю" в их сопровождении, точно не скажет.

Записать саундтрек к немому фильму Александра Довженко группе предложили в 2012 году. В том же году "ДахаБраха" представила публике результат. Галаневич то ли шутя, то ли серьезно говорит, что уже и не помнит с какого года они на сцене "озвучивают" лучший украинский фильм.

В одном из интервью он рассказывал, что "ДахаБраха" не записывает нот и импровизирует на сцене. На вопрос, не изменился ли саундтрек за четыре года выступлений, Гараневич отвечает, что в этом случае музыканты себя сдерживают.

"Мы понимаем, что в этом случае есть канва, на которую мы ориентируемся, визуальная составляющая, на которую мы смотрим (во время выступления музыканты следят за фильмом на специальном мониторе.–Авт.). Конечно, все вырастает, богаче звучит, чем написанное на DVD. Но мы не можем себя сдержать, нам хочется, чтобы обязательно что-то было лучше, чем раньше", — говорит он.

На вопрос журналиста, как воспринимаю эту ленту за границей, например в США, солист "ДахаБраха" отвечает: "У нас уже был один опыт американской публики. У нас была тревога, потому что Америка это совсем другой мир, они не знают что такое коллективизация. Но люди подходили, говорили: "А вы знаете, что у нас такое же делали великие корпорации с фермерами". То есть люди проводят свои аналогии. Но все же их фермеров не отправляли на Аляску, все было более цивилизованно, а у нас Голодомор после этих событий. Безусловно, весь масштаб и контекст им тяжело понять, но они могут принять саму драму, воспринимать и чувствовать украинский дух, и какие-то "месседжи" наши".

Напомним, фильм Довженко "Земля" покажут на фестивале мировых шедевров ЮНЕСКО.