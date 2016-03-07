"Твоя победа впереди": Вакарчук поддержал Савченко

Лидер группы "Океан Ельзи", певец Святослав Вакарчук считает, что арестованную в России летчицу и нардепа Надежду Савченко в будущем ждет победа.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

В то же время исполнитель подчеркнул, что самая ценная вещь, которою нам дал Бог — это жизнь.

"Достойная жизнь всегда приводит к победе", — отметил Вакарчук.

Найцінніша річ, яку дав нам Бог- це життя. Гідне життя завжди приводить до перемоги. Твоя перемога- попереду, Надіє! Живи! #FreeSavchenko — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 7 березня 2016 р.

Напомним, 3 марта в России судья Донецкого горсуда не предоставил Надежде Савченко последнее слово, перенеся заседания на 9 марта, после чего нардеп объявила "сухую" голодовку и отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.